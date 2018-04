Tạm giữ nghi can tâm thần sát hại bé 4 tuổi

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Tiến (34 tuổi, trú xã Quỳnh Long), nghi can dùng hung khí là xà beng đánh chết bé trai bốn tuổi.

Nghi can Tiến đã được chuyển vào trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.



Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: HT

Về việc Tiến từng phát bệnh tâm thần, cơ quan điều tra đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tiến.

Trả lời báo chí, ông Bùi Công Cường, Trưởng Công an xã Quỳnh Long, cho biết trên địa bàn xã có năm người mắc bệnh tâm thần. Việc quản lý tại địa phương chủ yếu gia đình chăm sóc, đưa đi chữa trị chứ chính quyền khó có thể kiểm tra, quản lý thường xuyên được.

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Long thì nghi can Tiến là đối tượng bị bệnh tâm thần. Gia đình trước đó nhiều năm đã đưa Tiến vào bệnh viện để chữa trị.

Chữa trị xong, khi trở về Tiến lại phát bệnh. Trước khi xảy ra vụ án mạng, chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, vận động đưa Tiến đi chữa trị nhưng gia đình chưa kịp đưa đi thì đã xảy ra vụ việc đau lòng.

Như đã đưa tin, chiều 25-4, Tiến cầm đá rượt đuổi mẹ ruột. Đúng lúc đó, bé Lê Tuấn T. (bốn tuổi, trú xã Quỳnh Long) đi ra đường thì bị Tiến ném đá nhưng không trúng. Sau đó Tiến lấy cây xà beng đánh vào người bé T.

Lúc này người dân phát hiện và can ngăn, rồi đưa bé T. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên bé T. đã tử vong sau đó.