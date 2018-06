Thai phụ bị container cán ở Bình Dương không qua khỏi

Liên quan đến vụ tai nạn đau lòng container cán qua người 2 mẹ con thai phụ, sáng 2-6, Công an thị xã Thuận An vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT743, đoạn qua phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến bé gái 3 tuổi chết tại chỗ, thai nhi 7 tháng tuổi rớt ra khỏi bụng mẹ và người mẹ đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông.



Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi được đưa vào cấp cứu, do vết thương quá nặng nên chị Phạm Thị Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang) đã không qua khỏi. Như vậy, vụ tai nạn đã khiến chị Loen và con gái là bé Phạm Thị Huyền (3 tuổi) tử vong.

Riêng thai nhi 7 tháng tuổi vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.



Trước đó, vào khoảng 16 giờ 15 cùng ngày 1-6, container 61C – 314.68 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên. Khi xe chạy đến ngã ba giao nhau với đường số 6, KCN VSIP thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Loen đang mang thai tháng thứ 7 chạy chở theo bé Huyền.

Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị Loen ngã xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường. Hậu quả, bé Huyền tử vong tại chỗ, chị Loen bị thương rất nặng, thai nhi 7 tháng tuổi văng ra ngoài.

Chị Loen và thai nhi được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên thai phụ tử vong.