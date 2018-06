Thông tin mới nhóm côn đồ đánh ba người trọng thương

Liên quan đến nhóm côn đồ vác tuýp sắt đánh ba người trọng thương, ngày 19-6, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Anh (30 tuổi, trú quận Dương Kinh, Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đình Anh là một trong nhóm người dùng tuýp sắt đánh ông Nguyễn Văn Minh (64 tuổi), anh Nguyễn Quang Mạnh (45 tuổi) và anh Dương Doãn Long (45 tuổi, cùng trú thị xã Đông Triều trọng thương tối 7-6.



Hiện trường nơi nhóm côn đồ dùng tuýp sắt đánh ba người trọng thương

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khi về nhà ở thôn Thủy, xã Thủy An, ông Minh bị Nguyễn Văn Lực và nhóm thanh niên hành hung gây thương tích.



Biết tin, con trai ông Minh đi cùng bạn tới nơi vụt cán ô vào một người trong nhóm Lực liền bị nhóm người tấn công bằng tuýp sắt...

Ngày 8-6, Công an thị xã Đông Triều đã triệu tập năm người liên quan phục vụ điều tra. Sau đó công an tạm giữ Nguyễn Đình Anh.

Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Thủy An (thị xã Đông Triều), cho biết khi công an xã tới hiện trường thấy ba người nhóm anh Mạnh bị đánh bất tỉnh dưới đất trên người bê bết máu và bùn đất. Nhóm Lực còn giữ không cho lực lượng chức năng và người nhà đưa nhóm anh Mạnh đi cấp cứu.

Ông Toàn cho biết cơ quan điều tra Công an thị xã Đông Triều đã thu được clip camera an ninh ghi lại sự việc. Theo clip ghi lại, khi anh Mạnh, anh Long tới có cầm khúc gậy vụt một người nhóm Lực. Từ trong nhà có 4-5 người chạy ra đánh hai anh này gục tại chỗ.



Ông Toàn cho biết nhóm Lực tới khu vực này thuê đất làm cát sỏi gì đó nhưng không khai báo tạm trú tạm vắng. Trước đó, tháng 4-2018, nhóm này có xây dựng, lắp đặt thiết bị trái phép trên khu đất gần hiện trường xảy ra vụ hành hung. Ông Toàn cùng cán bộ địa chính ra hiện trường kiểm tra đối với Công ty Minh Dũng. Tuy nhiên, Lực đã yêu cầu cán bộ xã ra ngoài, không cho kiểm tra.

Trong khi cán bộ xã lập biên bản vi phạm, Lực cho người khóa cổng, đánh ô tô chặn trước cổng đe dọạ ông Toàn và cán bộ địa chính. Nhóm Lực còn phóng ô tô theo về tận trụ sở UBND xã. Nhóm này còn đe sẽ theo về tận nhà ông Toàn và vị cán bộ địa chính. Ông Toàn đã báo cáo lãnh đạo xã và Công an huyện về sự việc này đề nghị hỗ trợ, lúc ấy nhóm này mới chịu bỏ đi.