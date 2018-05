Thực hư vụ cô gái bị hiếp dâm, vứt xác xuống hồ

Mới đây, người dùng Facebook có tên “PAT” chia sẻ trên nhóm “KSĐP” (có 432.000 người tham gia) thông tin về việc phát hiện thi thể một cô gái sinh năm 2002 tại khu vực My Điền - Đình Trám (thuộc xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Bắc Giang).





Bức ảnh được cho là hiện trường vụ việc do tài khoản PAT đăng tải.

“Theo thông tin mới nhận của những người xung quanh, nữ sinh năm 2002 ở Yên Thế (Bắc Giang) bị hiếp xong giết rồi vứt xuống hồ… không biết thực hư thế nào” - tài khoản “PAT” viết.

Kèm theo thông tin trên, hai bức ảnh được cho là hiện trường, cho thấy một thi thể được đắp chiếu để trên đường và có nhiều người dân vây quanh.

Trao đổi với PV về vụ việc này, lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh cho biết chiều 6-5 công an xã nhận được thông tin về việc người dân thôn My Điền 1 phát hiện thi thể một cô gái nổi tại ao nước thuộc địa bàn thôn.

Công an xã Hoàng Ninh đã tới hiện trường đưa thi thể lên bờ và báo cáo Công an huyện Việt Yên vào cuộc khám nghiệm điều tra.

Danh tính cô gái sau đó được xác định là chị L., sinh năm 2000, quê huyện Yên Thế, Bắc Giang. Chị L. là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp ở huyện Việt Yên và không phải nữ sinh như thông tin trên mạng.

“Khi phát hiện, thi thể cô gái đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy nhưng quần áo vẫn mặc nguyên vẹn, bên ngoài thi thể không có dấu hiệu bất thường. Trên người cô gái không có giấy tờ tùy thân nhưng người thân cô gái đã tới nhận diện” - lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh thông tin.

Thông tin thêm, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết chưa phát hiện dấu hiệu hình sự như giết người, hiếp dâm trong cái chết của nạn nhân. Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan điều tra xác định cơ thể chị L. không có ngoại lực tác động, không có dấu hiệu bị hiếp dâm.