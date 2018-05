Tòa nhà Horizon Tower quận 1 còn mắc nhiều lỗi PCCC

Chiều 7-5, đoàn liên ngành của Bộ Công an, Bộ Xây dựng do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tòa nhà Horizon Tower (214 Trần Quang Khải, quận 1).



Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn PCCC tại Horizon Tower.

Bắt đầu buổi kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đặt ra một tình huống cháy giả định tại tầng hai của tòa nhà, yêu cầu lực lượng chữa cháy cơ sở khẩn trương triển khai phương pháp sớm dập tắt đám cháy. Chuông báo cháy hú ầm ĩ, máy bơm nước được khởi động, hệ thống chữa cháy vách tường ngay lập tức được triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thử nghiệm PCCC ở tầng hầm và các tầng, nhiều bất cập thấy rõ: Đầu phun có nhưng… lắp ngược, một số đầu báo cháy không hoạt động như ở gara, phòng rác, đèn chỉ dẫn thoát nạn một số bị cháy, đèn chiếu sáng sự cố tại tầng hầm, nhà trẻ, phòng tập gym chưa đáp ứng yêu cầu…

“Hệ thống hút khói hành lang không làm việc, chúng tôi đã sử dụng thiết bị tạo khói chuyên dụng để kiểm tra nhưng hệ thống ở đây không hút được khói. Thứ hai là kiểm tra áp suất đo ở buồng thang rất thấp, mà đó là tầng cao còn như vậy, đi xuống càng tầng dưới còn thấp nữa.

Áp suất thấp như vậy sẽ khiến khói sẽ lan truyền trong buồng thang rất nguy hiểm. Đáng lẽ buồng thang là nơi ngăn khói thì đây lại trở thành nơi hút khói, vụ cháy Carina chính là một ví dụ đau lòng…” - Thiếu tá Trần Hải Nam (cán bộ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an) nói về những bất cập khi kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà Horizon Tower.



Thiết bị tạo khói chuyên dụng để kiểm tra an toàn cháy nổ tại tầng hầm.



Phát biểu tổng kết buổi kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đánh giá cao sự phối kết hợp giữa các lực lượng.



Quá trình kiểm tra thực tế, ông đánh giá cao lực lượng PCCC tại chỗ của tòa nhà này. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong khâu chữa cháy ban đầu, kịp thời phát hiện, kịp thời xử lý sẽ giảm thiểu tối đa hậu quả do hỏa hoạn gây nên.

Ông chỉ đạo lực lượng này cần được thường xuyên rèn luyện để đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao, tòa nhà cần sớm có ban quản trị và sớm khắc phục những bất cập nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tại đây.

Tòa nhà Horizon gồm một tầng hầm, một tầng lửng và 22 tầng lầu, với chức năng hoạt động là trung tâm thương mại, căn hộ chung cư và cho thuê văn phòng.

Tòa nhà được nghiệm thu và hoạt động vào năm 2012, đã mua bảo hiểm và thực tập PCCC đầy đủ. Bà Trần Thị Ngọc Trang, Trưởng ban Quản lý tòa nhà, cho biết lực lượng PCCC cơ hữu hiện có là 37 người và trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC theo quy định.