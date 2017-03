TP.HCM tập trung xử lý xe thô sơ chở hàng cồng kềnh

Ngày 29-9, Đội CSGT Bình Triệu đã ra quân xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Tại ngã tư Bình Phước - là địa điểm gần với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung chính là lỗi chở hàng hóa cồng kềnh đối với các xe thô sơ, xe ba gác.



Đội CSGT Bình Triệu xử lý một xe ba gác chở sắt thép cồng kềnh. Ảnh: LÊ THOA



Người vi phạm đã chịu mức phạt 350.000 đồng, tháo dỡ hàng hóa. Ảnh: LÊ THOA





Theo ghi nhận của PV, các trường hợp bị xử lý là những xe ba gác chở thuê các mặt hàng hóa như tôn, sắt thép; trái cây. Đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn, chấp nhận bị phạt để tiếp tục mưu sinh.



Thiếu tá Nguyễn Đoàn Phúc - Phó Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu cho biết trên điạ bàn do đội phụ trách có chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và nhiều cửa hàng sắt thép nên tập trung nhiều xe ba gác chở hàng cồng kềnh, xe ba bánh, xe lôi.... gây mất an toàn giao thông cũng như gây nguy hiểm cho người đi đường.

Từ tháng 5-2016 đến nay, Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý 218 trường hợp xe thô sơ, xe ba gác chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác, xe chở sắt gây nguy hiểm; hiện tạm giữ 42 xe. Thời gian tới Đội sẽ xử lý quyết liệt hơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Thiếu tá Nguyễn Đoàn Phúc cho biết công tác xử lý gặp nhiều khó khăn do phần lớn người vi phạm là người dân từ các tỉnh khác đến, có hoàn cảnh khó khăn, dùng loại phương tiện này để sinh sống; khi kiểm ra có nhiều xe né tránh vô các đường nhánh, lẩn trốn.



Anh Nguyễn Văn Sanh cũng bị phạt vì chở hàng hóa cồng kềnh. Ảnh: LÊ THOA



Anh dùng xe ba bánh chở dừa để bán kiếm sống. Ảnh: LÊ THOA

Về hình thức xử lý, ông Phúc cho biết trường hợp xe lôi kéo, đẩy xe khác nếu có giấy tờ sẽ bị tạm giữ giấy đăng ký xe và xử lý theo đúng quy định pháp luật rồi trả xe về. Những xe ba gác chở hàng cồng kềnh nếu có giấy tờ đầy đủ thì cho hạ hàng hóa xuống và giữ giấy tờ rồi cho xe đi; nếu không có giấy tờ thì tạm giữ xe.



Rất nhiều trường hợp bị xử phạt. Ảnh: LÊ THOA



Hàng hóa bị buộc tháo dỡ và CSGT sẽ tạm giữ phương tiện nếu không có giấy tờ. Ảnh: LÊ THOA





Trước đó, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết hiện nay ở TP vẫn còn diễn ra tình trạng các phương tiện xe thô sơ, xe cơ giới ba, bốn bánh hoạt động phức tạp. Nhiều loại phương tiện xe thô sơ, cơ giới ba, bốn bánh đang hoạt động là xe tự lắp ráp, không do cơ quan nhà nước cấp đăng ký, bị thay đổi kết cấu phục vụ cho mục tiêu chuyên chở hàng hóa dẫn đến nguy cơ tăng TNGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và văn hóa tham gia giao thông.