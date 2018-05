Triệu tập nhóm đối tượng mua bán linh kiện chế tạo súng

Ngày 28-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đã triệu tập hai đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm”.



Đối tượng Võ Đại Trung cùng tang vật tại cơ quan công an.

Người bị triệu tập gồm Lê Văn Thọ (38 tuổi, trú tại huyện A Lưới), Võ Đại Trung (28 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà).

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra nhận được yêu cầu điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đak Nông yêu cầu xác minh, điều tra nhóm đối tượng ở Thừa Thiên - Huế có hành vi trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng bắn hơi cồn trái phép với đối tượng Phạm Văn Phong (29 tuổi, trú tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan an ninh điều tra Công an Thừa Thiên - Huế bước đầu đã xác định được các đối tượng trên và thu giữ được 3 khẩu súng bắn đạn hơi cồn cùng nhiều linh kiện, bộ phận để chế tạo súng bắn đạo hơi cồn.

Tại cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng đã khai nhận sau khi xem các clip liên quan chế tạo súng bắn đạn hơi cồn trên mạng internet, sau đó chủ động liên hệ với Phạm Văn Phong để trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng hơi cồn.

Liên quan, đến vụ việc nay, cơ quan An ninh điều tra đã làm việc với 18 đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.