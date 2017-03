Trộm điện thoại trị giá 400 triệu rồi... quăng xuống hồ

(PLO) Ngày 24-3, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Dương Văn Luật (19 tuổi, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) có hành vi trộm tài sản.