Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây làm giấy giả bán xe gian

Nghi can Trần Đức Mộc và Chế Minh Tuấn. (Ảnh do Công an quận Bình Thạnh cung cấp)

Như đã thông tin, đường dây làm giấy giả bán xe gian (Pháp Luật TP.HCM ngày 5-8-2015) liên quan đến nhiều nghi can “cò lái”, viên chức và nhân viên các hãng xe lớn... Đây là đường dây mua lại các xe tay ga đắt tiền từ các tay “đạo chích” rồi phù phép giấy tờ xe, biển số, đăng kiểm… để biến xe gian thành xe hợp pháp rồi mua bán công khai cho các hãng xe và người dân. Giá mỗi chiếc từ 25 triệu đến 40 triệu đồng/xe, tùy loại AirBlade, Lead, Vision, SH...

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh đã khám xét, bắt giữ Lê Quang Minh (còn tên gọi khác là Vinh, Hóa, Quá, tạm trú tại 1/12 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp tục đấu tranh, Minh khai nhận người cầm đầu đường dây này tên là Trần Đức Mộc (thường gọi là Thái, Trần Đức Thái), 48 tuổi, hộ khẩu ở xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai. Ngoài ra, một mắc xích quan trọng khác là Chế Minh Tuấn (tự Tuấn đen, Xìn), 39 tuổi, ngụ ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Các nghi can này là người đứng ra mua bán xe trộm cướp, chi phối, liên hệ để phù phép giấy tờ, biển số xe…

Công an Bình Thạnh đang thu giữ hàng chục xe tay ga giấy tờ giả. (Ảnh do Công an quận Bình Thạnh cung cấp)

Công an quận Bình Thạnh nhiều lần lên kế hoạch truy bắt hai nghi can này nhưng cả hai tỏ ra ranh mãnh, ẩn nấp rất kín. Hai nghi can liên tục thay đổi nơi ở và giả dạng rất giỏi. Mới đây, các trinh sát đã lần ra manh mối của hai nghi can này nhưng cả hai đã nhanh chân tẩu thoát khỏi địa bàn.

Công an quận Bình Thạnh kêu gọi các nghi can hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân nếu phát hiện hai nghi can Trần Đức Mộc và Chế Minh Tuấn, hãy gọi về số 08. 38412122 hoặc số đồng chí Phương 0938.170 696 để Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng truy bắt nghi can.