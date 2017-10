Truy bắt nhóm chém đứt gân tay công an Đồng Nai

Ngày 11-10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nhóm nghi can dùng hung khí chém hai công an bị thương tích.



Trước đó, đêm 8-10, tổ công tác Công an xã Bắc Sơn phối hợp tổ chuyển hóa địa bàn Công an huyện Trảng Bom tiến hành tuần tra trên địa bàn. Khi đến tiệm sửa xe Văn Phụng (thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn) lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang tổ chức ăn uống, gây ồn ào nên đến nhắc nhở.

Lúc này, có ba thanh niên gồm Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn); Nguyễn Văn Phụng (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đã phản ứng, chửi bới và có những hành động khiêu khích tổ công tác.

Thấy vậy, lực lượng công an đã mời ba thanh niên này về xã làm việc, nhưng các đối tượng không chịu hợp tác. Trong lúc giằng co, các đối tượng trên đã dùng dao chém lực lượng chức năng, khiến anh Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn) bị đứt gân tay trái và anh Trịnh Hoàng Đức (chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động) bị thương.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau đó, hai nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Sau khi băng bó vết thương, anh Đức đã được cho về nhà, còn anh Đáng vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.