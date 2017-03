Truy nã giám đốc làm giấy giả bán tàu

Chiều 11-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Võ Văn Tư (42 tuổi, ngụ 91/23 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thông tin ban đầu cho biết tháng 7-2012, Võ Văn Tư, nguyên giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang, ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ để vay 3 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là hai tàu khách cao tốc dưới hình thức thế chấp tài sản hình thành trong tương lai. Theo đó, số tiền vay sẽ được Công ty Tư Trang đóng mới hai tàu khách cao tốc. Phía ngân hàng đã giải ngân đủ 3 tỉ đồng.

Võ Văn Tư và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa giả để lừa bán tàu. Ảnh: GIA TUỆ

Đầu tháng 5-2013, Công ty Tư Trang đóng xong một tàu khách 41 chỗ và làm thủ tục. Sở GTVT TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (tạm gọi là giấy chứng nhận) số 173/ĐK với số đăng ký của tàu là CT-070.36. Giấy chứng nhận 173 được giao cho ngân hàng quản lý theo thỏa thuận trong hợp đồng vay và Công ty Tư Trang chỉ giữ bản sao giấy chứng nhận đồng thời quản lý phương tiện để khai thác. Đến tháng 10-2014, ông Tư ra công chứng làm hợp đồng bán chiếc tàu khách CT-070.36 cho ông N. Sau đó, ông N. giao hơn 1 tỉ đồng cho ông Tư. Tiếp theo, ông N. gửi hồ sơ đến Sở GTVT TP Cần Thơ để làm thủ tục xóa đăng ký tàu khách CT-070.36 chuyển nhượng từ Công ty Tư Trang.

Tuy nhiên, bộ phận nghiệp vụ của Sở GTVT TP Cần Thơ phát hiện giấy chứng nhận ông N. gửi kèm trong hồ sơ là giả. Vụ việc được Sở GTVT TP Cần Thơ chuyển sang cơ quan công an điều tra làm rõ. Qua xác minh, Công an TP Cần Thơ xác định giấy chứng nhận số 173/ĐK cho tàu khách CT-070.36 hiện vẫn do ngân hàng giữ. Còn giấy chứng nhận mà ông Tư cung cấp cho ông N. qua giám định là giấy giả. Sau khi chiếm đoạt 1 tỉ đồng của ông N. thì ông Tư đã bỏ địa phương đi không rõ ở đâu. Cơ quan điều tra đã nhiều lần xác minh, mời làm việc nhưng ông Tư không đến làm việc theo yêu cầu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Võ Văn Tư còn làm giả hai giấy chứng nhận phương tiện tàu khách Mekong Feeling số CT-047.44 nhằm mục đích lừa dối thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ông Tư vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền hàng tỉ đồng sau đó bỏ trốn.

Cơ quan điều tra kêu gọi Võ Văn Tư ra đầu thú để được nhận khoan hồng của pháp luật. Nếu ai biết thông tin về Võ Văn Tư đề nghị trình báo ngay cho cơ quan công an ở nơi gần nhất.