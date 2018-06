Bắt 2 anh em người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt

Ngày 7-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an vừa bàn giao hai nghi can người Trung Quốc (TQ) cho cảnh sát nước này tiếp tục điều tra, xử lý.

Hai nghi can này bị cảnh sát TQ truy nã đặc biệt, gồm Xie Jin Ping (42 tuổi), Xie Ying Po (39 tuổi), là anh em ruột, cùng ngụ TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông (TQ).



Xie Jin Ping (trái) và Xie Ying Po sau khi bị bắt giữ. (Ảnh do PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

Trước đó, lực lượng của C52 và PC52 bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Xie Jin Ping, Xie Ying Po khi hai người đang đánh bài cùng hai người khác trong một khách sạn năm sao trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Bước đầu, hai nghi can người TQ khai đã đến ở Nha Trang gần một tháng, sau khi từ TQ trốn sang Campuchia.

Theo PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa, việc bắt giữ hai người TQ trên được thực hiện theo công văn của Cục Đối ngoại - Bộ Công an sau khi Bộ Công an TQ đề nghị công an Việt Nam hỗ trợ truy bắt người bị truy nã đặc biệt.

Thông tin từ công an TQ cung cấp cho cơ quan chức năng Việt Nam cho biết từ năm 2007 đến nay, hai anh em Xie Jin Ping, Xie Ying Po liên quan đến nhiều hoạt động phạm tội như tổ chức, chỉ đạo băng nhóm tội phạm mang tính chất xã hội đen; mở trái phép sòng bài; buôn lậu động vật quý hiếm; tham gia nhiều vụ phạm tội bạo lực; cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong; giam người trái phép dẫn đến tử vong; tụ tập gây rối đánh nhau; cố ý hủy hoại tài sản công... ở TP Mậu Danh.

Tháng 5-2018, Công an TP Mậu Danh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Xie Jin Ping, Xie Ying Po nhưng cả hai bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó, cảnh sát TQ ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hai người này.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận được thông tin có khả năng Xie Jin Ping, Xie Ying Po đang lẩn trốn tại Nha Trang, từ ngày 28-5, PC52 Công an tỉnh phối hợp với C52 Bộ Công an tiến hành xác minh, truy bắt.