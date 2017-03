Tuyên án chung thân kẻ chém đứt lìa đầu người tình

Theo hồ sơ, từ năm 2010, trong khi chồng bị tai biến và đã có ba con, bà H.T.C (44 tuổi, ngụ thôn Chánh Lộc) có quan hệ yêu đương với Nguyễn Xuân Thân là người chưa có vợ. Cuối năm 2013, bà C. lại quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác (ngụ cùng địa phương) khiến Thân ghen tuông.

Chiều tối 5-1, Thân lấy quần áo của bà C. đem về nhà cất giữ nên bà này đến lấy lại. Khi thấy bà C. đến, Thân lấy xăng tẩm vào người rồi đưa bật lửa, bảo bà này châm lửa đốt. Hoảng sợ, bà C. bỏ chạy về nhà. Sau đó, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thân dùng rựa chém vào đầu bà C. Khi bà C. kêu cứu, bỏ chạy, Thân đuổi theo, chém tiếp hai nhát vào cổ, khiến đầu nạn nhân lìa khỏi cổ.

T.LỘC