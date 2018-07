Vietcombank hưởng lợi 140 triệu từ đường dây đánh bạc ngàn tỉ

(PLO)- Cơ quan công an xác định Vietcombank hưởng lợi hơn 140 triệu đồng từ đường dây đánh bạc ngàn tỉ có liên quan đến cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, do đó đề nghị tịch thu số tiền này.