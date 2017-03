Vợ thuê giang hồ xử chồng vì ghen

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận ngày 2-1 cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Thụy Minh Thủy, Bùi Đức Hiệp, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Khắc Quân, Cao Ngọc Hoàn và Đỗ Đăng Tình (đều cùng tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Bước đầu tại cơ quan công an, sáu nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Diễn kịch cướp, bắt cóc

Đêm 30-12- 2013, anh NTT (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) vừa điều khiển xe máy ra khỏi nhà ở cư xá Việt Thắng (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một nhóm năm thanh niên chặn đường. Nhóm này dùng tay không, nón bảo hiểm, tuýp sắt đánh tới tấp vào người anh Trung. Một người trong nhóm kề súng vào đầu uy hiếp anh để cướp xe máy. Sau đó, nhóm này ép anh T. lên xe taxi chở đi, một số đồng bọn đi xe máy bám theo. Trên xe, anh T. tiếp tục bị cướp một ĐTDĐ, một ví tiền bên trong có 900.000 đồng… Khi xe taxi dừng lại gần khu vực nhà anh ở khu phố Tây A (phường Đông Hòa, Dĩ An), đúng thời điểm này, chị Trần Thụy Minh Thủy (vợ anh T.) xuất hiện, chạy đến cứu chồng. Sau đó, nhóm thanh niên lên xe máy bỏ đi. Sáng hôm sau, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ vụ việc.





Trần Thụy Minh Thủy và năm nghi can đánh người, cướp tài sản, cùng tang vật. Ảnh: HT

Tiếp nhận thông tin, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương khoanh vùng điều tra nhóm nghi phạm gây án.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì bà PTTH (34 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa, Bình Dương) tìm đến công an giao nộp chiếc xe dream mà anh T. bị cướp vào đêm 30-12. Từ tường trình của bà H., Công an quận Thủ Đức đã truy xét, bắt giữ các nghi can có liên quan đến vụ việc.

Nguyên nhân do ghen tuông

Qua điều tra, trong sáu nghi can bị tạm giữ có Thủy, chính là vợ của nạn nhân T. Bước đầu Thủy và đồng bọn thú nhận do ghen tuông nên Thủy đã thuê người đánh anh T. cướp tài sản.

Theo Thủy khai, gần đây Thủy phát hiện anh T. có quan hệ tình cảm nam nữ với một phụ nữ tên N. ở cư xá Việt Thắng. Mặc dù Thủy nhiều lần khuyên can nhưng anh T. không quay về với vợ con. Bởi ghen tuông nên trưa 30-12, Thủy gọi điện thoại cho Bùi Đức Hiệp nhờ kêu người đánh dằn mặt anh T. Nghe vậy, Hiệp ra giá 2,5 triệu đồng, Thủy đồng ý và giao trước 1 triệu đồng; ngoài ra, Thủy còn dặn dò nếu Hiệp lấy được xe máy của anh T. thì tùy Hiệp định đoạt, có thể bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Hiệp gọi Vĩnh, Quân, Hoàn và Tình đến bàn bạc kế hoạch chi tiết. Trưa 30-12, nghe Thủy báo tin anh T. đang ở nhà “bồ nhí”, cả nhóm di chuyển trên một xe máy và xe taxi đến cư xá Việt Thắng phục kích và gây ra việc như trên. Nhóm Hiệp bắt cóc anh T. lên taxi đưa về gần nhà anh nhằm mục đích cho Thủy chứng kiến nhóm của Hiệp đã thực hiện đúng hợp đồng để thanh toán khoản tiền còn lại.

Khi bị bắt, Hiệp khai nhận khẩu súng mà chúng dùng để uy hiếp anh T. là súng giả, sau khi gây án đã vứt bỏ dọc đường. Từ lời khai của Hiệp và đồng bọn, cơ quan công an đã thu hồi khẩu súng bằng nhựa này. Riêng xe dream cướp được của anh T., Hiệp mang đến nhà bà PTTH (chị dâu của anh T.) để bà giao nộp xe cho cơ quan công an và khai báo toàn bộ vụ việc.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang truy xét một vụ cướp bằng súng giả vừa xảy ra tại khu vực ngã tư Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức xảy ra rạng sáng 30-12. Theo khai báo của nạn nhân TTTT (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), khi chị điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Bình Triệu thì bị ba thanh niên lạ chặn đường, dùng súng buộc giao xe. Đúng lúc này, em ruột chị T. là anh VTĐ chạy xe máy từ phía sau lên đã tri hô. Đồng thời, anh Đ. chống trả, tước được khẩu súng giả thì nhóm cướp lên xe tẩu thoát. TUYẾT KHUÊ

HOÀNG TUYẾT