Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch ở Bình Dương: Do ngạt khí CO

Ngày 26-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo nhanh về kết quả điều tra ban đầu vụ chết người tại tiệm cầm đồ ấp Tân Hóa (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) khiến hai người chết, một người nguy kịch.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VH

Các nạn nhân là vợ chồng anh Cao Hữu Hà, chị Trịnh Thị Bắc (cùng 27 tuổi) và con gái Cao Thị Tường Vi (bốn tuổi) cùng quê Thanh Hóa.

Theo báo cáo, vợ chồng anh Hà thuê ki-ốt để ở và kinh doanh điện thoại. Ngày 24-4, ông Tuấn - người hàng xóm thấy cả ngày vợ chồng anh Hà không mở cửa kinh doanh như thường lệ và cửa vẫn khóa bên trong. Nghi ngờ có chuyện không lành nên ông Tuấn nhờ người thông báo cho cha của chị Bắc biết thông tin.



Chiều cùng ngày mọi người cạy cửa, phát hiện vợ chồng anh Hà, chị Bắc cùng con gái đang nằm bất động trên nệm trong phòng ngủ. Lúc này chị Bắc, cháu Vi đã tử vong, anh Hà còn thở và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập thông tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu: Các nạn nhân bị chết và hôn mê sâu là do ngạt khí CO.

Theo người dân sống gần nơi đây, do đêm hôm trước hệ thống điện trong ki-ốt bị hỏng nên anh Hà đã sử dụng máy phát điện.