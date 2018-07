6 bí mật trong chế độ ăn uống của các cầu thủ bóng đá

Tờ Independent mới đây đã bật mí 6 nguyên tắc bí mật trong ăn uống của các cầu thủ bóng đá trước các trận đấu.

Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thường có chế độ ăn uống rất bài bản và có nguyên tắc. Nếu như trong quá khứ, họ có thể ra sân với một bữa ăn chỉ có bit- tết hoặc thức ăn nhanh thì giờ đây các chuyên gia và huấn luyện viên của họ đề cao chế độ dinh dưỡng, bởi nó tác động đến mọi yếu tố sức khỏe.

Armando Vinci- một chuyên gia trong lĩnh vực thể dục thể thao, người đã làm việc cùng với người quản lý của Chelsea Antonio Conte trong hơn 10 năm, nói trên tờ The Times rằng: "Dinh dưỡng tác động đến mọi thứ từ mức độ bền của người chơi và tốc độ phục hồi của họ". Và điều quan trọng, các cầu thủ bóng đá được cung cấp số lượng các chất dinh dưỡng cũng như chế độ thực phẩm theo đúng thể trạng và đúng thời điểm. Điều này giúp duy trì sức lực trong 90 phút thi đấu trên sân cỏ và thậm chí là số phút bù giờ khi cần thiết.

Dưới đây là các bí mật trong chế độ ăn uống đấy:

1. Ngừng uống đồ uống năng lực/ thể thao

Tiêu thụ đồ uống năng lực trong mỗi lần thi đấu hoặc luyện tập thể dục có thể phá bỏ những cố gắng bạn đã thực hiện trong công việc, vì chúng chứa nhiều calo và đường.

Theo John Brewer, giáo sư về khoa học thể thao ứng dụng tại Đại học St Mary, cho biết: “Bạn cần tập thể dục khá chăm chỉ trong ít nhất 1 tiếng đồng hồ để loại bỏ tác hại của chúng, nếu không lượng đường không cần thiết mà bạn vừa đưa vào cơ thể là khá lớn.”



Trong khi các cầu thủ vẫn dùng một số loại đồ uống thể thao trong những ngày có trận đấu để tăng cường carbohydrate, thì những ngày khác họ đã phải cắt giảm lượng đồ uống loại này nhiều nhất có thể.

2. Ăn thịt bò khô

Ai cũng biết là protein rất cần thiết cho việc phục hồi cơ. Và có một loại đồ ăn nhẹ mà các cầu thủ từ trước đến nay vẫn rất ưa thích, đó là thịt bò khô bởi chúng cung cấp protein giúp tăng năng lượng cho cơ và cơ thể. Người ta còn cho rằng món ăn này có thể thay thế cho các thanh kẹo protein và sữa lắc.



Thịt bò khô cung cấp nhiều protein cho các cầu thủ bóng đá. Ảnh: Internet

"Thịt bò khô là một món ăn có hàm lượng protein chất lượng cao, cung cấp cho cơ thể của bạn các axit amin thiết yếu phục vụ quá trình phát triển, duy trì và phục hồi cơ bắp", Nancy Rodriguez- Giáo sư về khoa học dinh dưỡng tại Đại học Connecticut cho biết.

3. Hạn chế các thực phẩm họ cà (Nightshade)

Nightshade là tên của một họ thực vật rất phổ biến mà chúng ta thường ăn, như ớt, cà chua, khoai tây, cà tím... Và theo các nhà khoa học, nhóm thực vật này có thể gây khó tiêu.

Và các cầu thủ cũng được khuyên nên hạn chế sử dụng nước xốt cà chua và khoai tây vì "chúng chứa các hợp chất ngăn chặn sự hấp thụ canxi của cơ thể, do đó nên hạn chế và cắt giảm lượng tiêu thụ thực phẩm liên quan tới nước sốt này" Vinci nói.

Bằng chứng là cầu thủ bóng đá người Mỹ Tom Brady nổi tiếng không ăn các món ăn nhẹ có chứa thực phẩm trên như một phần trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của anh ấy.

4. Ăn nhiều việt quất, anh đào và lựu

Không chỉ là "siêu thực phẩm", quả việt quất, cùng với quả anh đào và hạt lựu - là chất chống viêm và có tác dụng giúp phục hồi sức khỏe. Vì thế những loại trái cây này là một phần quan trọng trong chế độ ăn của nhiều cầu thủ.

Đặc biệt, việt quất còn là lựa chọn hàng đầu và tuyệt vời trước khi trận đấu diễn ra vì chúng tăng cường khả năng miễn dịch. Theo Stewart Laing thì những chất chống oxy hóa trong việt quất có thể trung hòa các gốc tự do được tạo ra trong quá trình trao đổi chất, và bảo vệ cơ thể khỏi tác động gây hại do các gốc tự do này gây ra.

Việt quất còn là nguồn cung carbohydrate vì thế giúp cung cấp năng lượng cho các cầu thủ trước khi luyện tập và chúng không làm tăng lượng insulin trong cơ thể.

5. Kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào cơ thể

Việc luyện tập và thi đấu đã khiến các cầu thủ bóng đá đốt cháy rất nhiều calo và không có gì ngạc nhiên khi họ cần bổ sung carbohydrate. Nhưng họ không "ăn nhiều" một cách vô tội vạ, như nhiều người nghĩ, mà với những người chời thể thao thì thời gian nạp năng lượng là rất quan trọng.

Những nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy điều chỉnh lượng carbohydrate nạp vào cơ thể phải tùy thuộc vào việc bạn có tập thể dục hay không.

Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cần khoảng 7g carbohydrate cho mỗi kg trọng lượng cơ thể vào những ngày phù hợp như có trận đấu, để tối ưu hóa quá trình tổng hợp glycogen. Nhưng vào những ngày hồi phục, lượng carbs cần thiết giảm xuống còn 2g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

6. Ăn sữa chua vắt nước trước khi ngủ

Sữa chua Hy Lạp không chỉ là nguồn cung cấp protein, men vi sinh (probiotic) và canxi tuyệt vời, mà còn giúp cơ thể phục hồi trong khi ngủ nếu bạn ăn nửa giờ trước khi đi ngủ.



Sữa chua Hi Lạp và một trong sáu bí mật trong chế độ ăn uống của cầu thủ bóng đá. Ảnh: Internet

Vinci nói: “Chất đạm (protein) trong sữa chua và các sản phẩm sữa khác gần như hoàn toàn là casein (một loại protein có nhiều trong sữa), có đặc tính tiêu hóa chậm trong cơ thể và rất lý tưởng cho việc tái tạo cơ bắp sau bất kỳ buổi tập luyện cường độ cao nào.

Đó là một thủ thuật có thể hữu ích cho bất kỳ ai làm việc tập tạ hoặc các bài tập về sức bền.