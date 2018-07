Tái sử dụng dầu ăn như thế nào cho an toàn?

Dầu là một phần không thể thiếu trong việc nấu nướng hằng ngày. Rất nhiều hộ gia đình hoặc các nhà hàng, quán ăn muốn tiết kiệm đã cất phần dầu còn sót lại từ quá trình chế biến thực phẩm cho lần nấu nướng tiếp theo. Tuy nhiên, đã có rất nhiều cảnh báo việc tái sử dụng dầu ăn có thể thay đổi hợp chất hóa học của nó, do đó làm cho nó có hại hơn cho cơ thể. Vậy làm thế nào an toàn nếu bạn muốn tái sử dụng dầu ăn.

Theo cuốn sách Diet & Nutrition, phương pháp tiếp cận toàn diện của Rudolph Ballentine, đun dầu quá nóng hoặc tái sử dụng dầu sẽ làm thay đổi cấu trúc chất béo, tạo thành các hợp chất mới ít hữu dụng hơn, và khi đi vào cơ thể, có thể gây hại.

Điều gì xảy ra khi bạn tái sử dụng dầu ăn?

Theo chuyên gia dinh dưỡng của Food.ndtv, Tiến sĩ Anju Sood cho biết: "Dầu ăn đã qua chế biến không nên tái sử dụng bởi dầu mỡ dễ bị oxy hóa, dễ hư và dễ bị hôi, và tăng axit béo chuyển hóa cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Đặc biệt, tránh làm nóng lại dầu ép lạnh vì chúng có các thời điểm bốc khói. Dầu thực vật như dầu mù tạt, dầu cám gạo, dầu canola... rất tốt cho cơ thể tuy nhiên bạn cũng không nên sử dụng lại sau khi đã được chiên nóng rồi".



Dầu ăn đã qua sử dụng không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

"Khi bạn tái sử dụng dầu, nó có thể tạo ra các gốc tự do có hại cho cơ thể trong thời gian dài. Những gốc tự do này có thể gây ung thư, và gây tổn hại đến cơ thể bạn. Tái sử dụng dầu cũng có liên quan đến sự gia tăng nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể. Một số nguy cơ sức khỏe khác có thể bao gồm axit gây hại cho tim và khó chịu cho cổ họng", tiến sĩ Anju Sood cho biết thêm.

Bạn có thể tái sử dụng dầu mấy lần?

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Tiến sĩ Rupali Dutta, "Nếu bạn muốn tái sử dụng dầu thêm một lần nữa, hãy chắc chắn rằng dầu của bạn nóng vừa đủ và chưa bị bốc khói. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang chiên một số thực phẩm, dầu nóng và bốc khói thì hãy đảm bảo rằng chúng phải được đổ đi".

Điều quan trọng cần phải biết là ở nhiệt độ nào dầu đang sử dụng sẽ bốc khói- có nghĩa là lúc đó dầu bắt đầu hủy hoại. Nếu vặn lữa quá cao, dầu sẽ bốc khói rất mau và trong khói có chất acreolin làm cay mắt.

Khi dầu bị bốc khói sẽ làm tăng nhanh quá trình hư hỏng của dầu, khiến chúng bị ôi, có mùi hôi, bị thay đổi màu sắc (dầu có màu đen). Do đó, không có số lần khuyến cáo bạn có thể tái sử dụng các loại dầu ăn cũng như số lần có thể làm nóng chúng, mà chỉ cần cẩn thận với các chỉ dẫn của loại dầu ăn đó. Điều tốt nhất cần làm là tránh tái sử dụng dầu thừa nhiều nhất có thể.

Những gì nên được thực hiện với dầu còn sót lại và làm thế nào để kiểm tra độ an toàn của dầu nếu muốn tải sử dụng?

Tiến sĩ Rupali gợi ý một số lời khuyên để giữ cho dầu an toàn và kiểm tra xem nó có thể được tái sử dụng một lần nữa hay không:



Lọc cặn của dầu trước khi lưu trữ. Ảnh: Internet

1. Nếu bạn muốn bảo quản dầu ăn, trước tiên hãy để dầu nguội, sau đó lọc tất cả các hạt hoặc cặn thức ăn ra khỏi dầu và bảo quản nó trong bình chứa không khí kín. Nếu bạn không lọc các cặn rất có thể dầu ăn của bạn sẽ bị ôi và hỏng.

2. Đóng thật chặt nắp chai, bảo quản ở tủ có cửa đóng kín để hạn chế ánh sáng lọt vào khiến dầu nhanh hỏng và bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát và tiêu thụ trong vòng một tháng. Bạn dùng giấy bạc bọc toàn bộ chai thủy tinh lại cho kín. Giấy bạc có tác dụng giảm thiểu ánh sáng chiếu trực tiếp vào dầu nên dầu sẽ bảo quản được lâu.



Bạn có thể dùng giấy bạc để gói chai chứa dầu đã qua sử dụng. Ảnh: Internet

3. Nếu bạn đang xem xét lại việc sử dụng lại dầu, hãy kiểm tra sự suy thoái của nó. Một số dấu hiệu suy thoái có thể bao gồm bọt trên bề mặt, mùi ôi, kết cấu của dầu dày, nhờn, sệt và hình dạng tối và tối tăm.

4. Không nên trộn chung nhiều loại dầu với nhau khi muốn tái sử dụng. Không nên đem đông lạnh dầu.

5. Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng lần nấu ăn sau đó, đổ một lượng dầu vừa phải, để tránh uổng phí và tái sử dụng.

Và quan trọng muốn giữ dầu lại sau khi chiên, xào... phải biết được thời điểm bốc khói của dầu mà tránh. Mỗi một loại dầu có một nhiệt độ bốc khói khác nhau như dầu hướng dương ở 246 độ C, dầu đậu nành là 241 độ C, Canala 238 độ C, oliu 190 độ C... Mỗi lần dầu ăn được sử dụng trở lại là mỗi lần nhiệt độ bốc khói của loại dầu đó bị giảm xuống.