Diễn biến mới vụ bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức đến mang thai

Theo đó, ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã căn cứ vào Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 303 ngày 27-10-2017; căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định đã quyết định khởi tố bị can đối với Danh Minh Thành, sinh năm 1989, hiện trú xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM theo khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự.



Đối tượng Danh Minh Thành đã bị khởi tố bị can về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sau khi nhận được thông báo này, nạn nhân là bé Đ.M.N cho biết: "Nhận được quyết định này, em và gia đình mới có thể ngủ yên giấc được. Cứ ngỡ vấn đề đi vào bế tắc, kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì nay ít nhất công bằng đã được đòi lại cho em. Em xin cảm ơn những người đã hỗ trợ em trong suốt thời gian qua".

Trước đó, ngày 16-10-2017, Báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết "Bé gái 14 tuổi bị xâm hại đến mang thai" về việc bé N. đã bị Danh Minh Thành dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm khiến em sau đó mang thai.

Gia đình N. thấy con có biểu hiện bất thường liền đưa đi khám mới biết N. đã mang thai 17 tuần. Gia đình nhiều lần gặng hỏi N. mới kể em đã bị Thành-người thuê trọ gần phòng dì ruột xâm hại.

Sau quá trình điều tra, giám định ADN con bé N. thì đã đủ yếu tố để khởi tố bị can đối với Thành.