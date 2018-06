Thực hư chuyện 50 người ngộ độc vì thức ăn có giòi

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (chi cục) tỉnh Bến Tre kết luận bữa ăn trưa của công nhân Công ty TNHH Unisoll Vina vào các ngày 30 và 31-5 không phải là vụ ngộ độc thực phẩm. Cục ATVSTP cho rằng các công nhân của công ty này bị nhập viện do nhiều lý do khác nhau.



Trước đó, vào ngày 30-5, tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Unisoll Vina (Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) vào giờ ăn trưa giữa ca, một số công nhân báo động trong món thịt heo viên trứng cút có giòi. Sau đó, nhiều công nhân đã hoảng sợ bỏ bữa ăn trưa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Chi cục đã phối hợp với ngành chức năng đến tìm hiểu vụ việc. Qua kiểm tra bằng mắt thường và kính lúp, đoàn kiểm tra không phát hiện trong thức ăn có giòi. Đoàn tiến hành lấy hai mẫu thức ăn là thịt heo viên trứng cút và ớt tươi xay để gửi kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng TP.HCM.



Các công nhân của công ty.

Do nhiều công nhân đã bỏ ăn, lãnh đạo công ty đã xử lý nhanh bằng cách mua ngay 3.000 phần bánh mì ngọt, bánh ngọt và 3.000 túi sữa. Trong khoảng thời gian chờ ăn, bốn công nhân bị ngất xỉu. Công ty đã đưa những công nhân này đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Sau đó một số công nhân cũng nhập viện, tổng cộng là 43 người.

Đến bữa ăn trưa 31-5, cũng tại bếp ăn tập thể của công ty trên, một số công nhân lại tiếp tục tri hô trong thức ăn có giòi.

Theo ThS-BS Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, Sở đã chỉ đạo Chi cục ATVSTP tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp đến nhà ăn của công ty xác minh thông tin, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về chất lượng ATVSTP tại bếp ăn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Mướt, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bến Tre, cho biết qua kiểm tra thức ăn tại bếp ăn, đoàn không phát hiện có giòi nhưng vẫn gửi các mẫu thức ăn đi kiểm tra tại Viện Y tế Công cộng để thể hiện tính khách quan. Qua điều tra dịch tễ các ca bệnh và một số yếu tố khác liên quan, Chi cục ghi nhận điều kiện về cơ sở bếp ăn tập thể đạt theo quy định. Vệ sinh môi trường xung quanh bếp sạch, khô ráo, thông thoáng.

“Kết luận vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH Unisoll Vina trong bữa ăn trưa 30-5 không phải là vụ ngộ độc thực phẩm”, ông Mướt khẳng định.

Cũng theo vị này, đa phần những bệnh nhân nhập viện hầu như họ không ăn trưa sau khi một số công nhân khác tri hô là thức ăn có giòi. Các công nhân ngất xỉu có thể do quá đói hoặc nhiều lý do khác.