2.700 nhà dân Hà Nội vẫn ngập chìm trong lũ

Nước sông Cửu Long đang lên Ngày 31-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với thiên tai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết do tác động nhiều yếu tố, trong đó có vỡ đập tại Lào, tình hình sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng ĐBSCL đang diễn ra rất nghiêm trọng, lũ từ thượng nguồn đổ về đang lên nhanh, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân và Nhà nước, tác động tiêu cực đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Dự báo trong 10 ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào ngày 13-8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu lên mức 3,7m (trên báo động (BĐ) 1 là 0,20m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc lên mức 3,1m (trên BĐ1 là 0,10m), sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Đỉnh lũ năm 2018 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2 và trên BĐ2, tương đương đỉnh lũ TBNN. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10-2018.