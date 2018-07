Buộc ngừng thi công dự án ‘xẻ thịt’ Hòn Rùa, Nha Trang

Theo Sở Xây dựng, cuối tháng 6-2018, Sở đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty Hòn Rùa tổ chức thi công xây dựng công trình nhà khách, nhà đặt máy phát điện thuộc dự án sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty Hòn Rùa ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.



Liên quan tới dự án Hòn Rùa, sau khi lấy ý kiến nhiều sở, ngành, địa phương, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh rà soát lại mục tiêu dự án. Cụ thể, theo Sở NN&PTNT, mục tiêu chính của dự án này là trồng rừng nhưng khu vực dự án lại nằm ngoài quy hoạch của ngành cũng như các quy hoạch liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng. Đến nay chủ đầu tư vẫn chưa trồng rừng theo cam kết nhưng tự ý lấp lấn biển trái phép.

Còn theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trong quá trình triển khai dự án, Công ty Hòn Rùa đã thực hiện không đúng chủ trương, ranh giới dự án được duyệt. Cụ thể, chủ đầu tư tự ý lấp vịnh Nha Trang trái phép; san ủi làm đường ngoài ranh giới dự án; sử dụng trái phép di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; không lập, gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cần yêu cầu chủ đầu tư khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Tương tự, theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc khôi phục hiện trạng ban đầu. Trong khi đó, phần lớn trong 2.200 cây keo, sưa, chùm ngây do chủ đầu tư trồng lại trên khu vực sườn núi bị đào bới trước đây đã chết do không được chăm sóc. Khu vực đổ đất đá lấn biển trái phép cũng vẫn còn nguyên. Do đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cũng kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm.

Trong khi đó, UBND TP Nha Trang cho rằng trước đây chính quyền thành phố không được tham gia góp ý kiến thỏa thuận phương án kiến trúc đối với dự án Hòn Rùa.

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, kết quả khảo sát do Viện Hải dương học thực hiện năm 2016 cho thấy khu vực đảo Hòn Rùa có thảm rong mơ phân bố khá dày, là nơi sinh sản con giống của nhiều loại thủy sản như mực lá, cá mú chấm, ghẹ, cá dìa, cá giò… Trong quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị vịnh Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tháng 9-2011 có nêu: Giữ nguyên trạng khu vực đảo Hòn Rùa để khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ấn tượng trong khu vực vịnh Nha Trang. Thế nhưng khi dự án Hòn Rùa san lấp mặt bằng đã làm một lượng lớn đất, đá, cát tràn xuống biển, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái tại khu vực này. Ban quản lý vịnh Nha Trang cho rằng dự án Hòn Rùa với các hạng mục triển khai là không phù hợp.

Từ ý kiến các cơ quan liên quan, Sở KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành chức năng đánh giá việc ảnh hưởng của dự án Hòn Rùa đến các hệ sinh thái tại khu vực trên.