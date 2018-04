Cần Thơ: Khách qua bến xe tăng 10% dịp lễ 30-4 và 1-5

Ngày 26-4, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết công ty vừa có kế hoạch tổ chức triển khai công tác phục vụ hành khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2018.







Dịp lễ năm nay người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục, Công ty Bến xe tàu phà Cần Thơ tăng ca, tăng giờ đảm bảo phục vụ hành khách, chuẩn bị các xe để giải quyết kịp thời các trường hợp ứ đọng khách.

“Dự kiến hành khách qua bến xe tăng từ 10% so với ngày thường, số lượng hành khách từ 15.000 lượt người/ngày. Có khoảng 700-800 phương tiện hoạt động/ngày đảm bảo đủ phương tiện phục vụ hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ khiến khách chờ lâu. Còn về giá vé vẫn ở mức bình thường, hiện tại cũng chưa có nhà xe nào yêu cầu tăng giá vé” - ông Mạnh cho biết.

Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp cùng các ngành chức năng trong việc tuần tra kiểm soát, vãn hồi trật tự tại các bến và khu vực ngoại vi các bến xe, khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ, vòng xoay cầu Hưng Lợi… vì đây là những địa điểm mà các chủ phương tiện lợi dụng dễ đậu, đỗ rước khách sai quy định, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Các ngành chức năng cũng nhận chỉ đạo của Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, bến tàu; chủ động điều tiết phương tiện không để xảy ra tình trạng ùn ứ khách; không để tăng giá vé trái quy định; tạm ngừng thi công những công trình không đảm bảo an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.