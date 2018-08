6 tháng, 67 người chết vì tai nạn đường sắt

Ngày 14-8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó, đơn vị này cho biết theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sáu tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm tử vong 67 người, bị thương 104 người.



Thời gian qua ngành đường sắt liên tục đối diện với nhiều vụ tai nạn do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Viết Long

Qua phân tích tai nạn giao thông đường sắt, nguyên nhân chủ yếu là do người đi đường ý thức chấp hành pháp luật còn kém, thiếu chú ý quan sát. Các giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ quá nhiều, đặc biệt còn tồn tại nhiều lối đi tự mở.



Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh có đường sắt đi qua, chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ việc ô tô đâm, va giàn chắn. Cần chắn tại các đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động.

Đồng thời, các tỉnh cần xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm quy định pháp luật, phá hoại tài sản của ngành đường sắt, uy hiếp an toàn giao thông và tính mạng nhân viên. Xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá dỡ các hàng rào, trụ bê tông để thu hẹp các lối đi tự mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xác định trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với người đứng đầu UBND quận, huyện, thị xã, thị trấn,... có đường sắt đi qua trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt. Phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng lộ trình xóa bỏ, giảm dần các lối đi tự mở theo quy định.

Giao UBND cấp huyện, xã thực hiện công tác cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông tại những vị trí lối đi tự mở có nguy cơ xảy ra tai nạn theo đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tổ chức huấn luyện và cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho các điểm cảnh giới, chốt gác.

Giao Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện mời đại diện của Tổng Công ty Đường sắt tham gia và báo cáo về hoạt động đảm bảo TTATGT đường sắt của đơn vị tại các cuộc họp, hội nghị định kỳ về an toàn giao thông trên địa bàn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ với Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện, xã nơi có đường sắt đi qua. Nhằm rà soát, cập nhật, thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông trên đường ngang, lối đi tự mở trái phép. Cử cán bộ chuyên môn huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới về an toàn giao thông qua đường ngang, lối đi tự mở theo yêu cầu của địa phương.