Sửa cầu Voi 1, xóa điểm đen giao thông ở Long An

Phần cầu được sửa chữa nằm phía bên phải tuyến QL1 hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang.



Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ rào chắn một phần mặt đường xe chạy trên QL1, chỉ còn lại một làn dành cho ô tô và một làn dành cho xe máy, xe thô sơ các loại.

QL1 được xem là trục đường chính từ TP.HCM về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy trong quá trình sửa chữa một phần cầu Voi 1 chắc chắn sẽ gây ùn tắc giao thông nếu không có phương án xử lý ngay từ đầu. Vì vậy, Cục Quản lý đường bộ IV lưu ý các phương tiện lưu thông trên QL1 từ TP.HCM, Bến Lức đi TP Tân An, Tiền Giang khi đến gần đoạn sửa cầu Voi 1 thì rẽ vào đường ĐT.830 lên cao tốc TP.HCM-Trung Lương ra lại QL1 qua TP Tân An và qua tỉnh Tiền Giang để tránh ùn tắc. Với các phương tiện từ Tiền Giang, TP Tân An về Bến Lức, TP.HCM vẫn lưu thông bình thường qua cầu Voi 2.

Cầu Voi 1 nằm trên QL1 có chiều dài gần 9 m, được chia làm hai mặt cầu khác nhau, ở giữa có khoảng hở và có thành cầu để ngăn cách. Một bên cầu là làn ô tô lưu thông, còn một bên dành cho mô tô, xe đạp. Thời gian qua cầu Voi 1 là điểm đen về tai nạn giao thông ở Long An.