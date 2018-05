Tăng vé xe buýt Tân An-Chợ Lớn lên 20.000 đồng/lượt

Theo Công ty CP Vận tải Long An, do mức phí nhiên liệu có sự thay đổi vì giá nhiên liệu hiện nay tăng rất nhiều so với giá đã tính toán và kê khai vào năm 2017. Do đó, công ty cần phải tính toán lại giá cước vận tải nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của đơn vị.



Xe buýt tăng giá lên 20.000 đồng/hành khách/lượt. Ảnh: TTCC

Theo đó, giá vé suốt tuyến từ Tân An (Long An)-Chợ Lớn (TP.HCM) và ngược lại là 20.000 đồng/hành khách/lượt, tăng 2.000 đồng so với trước đó. Đối với lộ trình từ 1/3 đến 2/3 (tương đương 13-26 km) là 15.000 đồng/hành khách/lượt, tăng 3.000 đồng so với trước đó. Trường hợp dưới 1/3 lộ trình (tương đương dưới 13 km) là 10.000 đồng, tăng 2.000 đồng so với trước đó.

Thời gian bắt đầu tăng giá vé xe buýt từ ngày 1-6.