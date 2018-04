TP.HCM sẽ đưa 200 xe buýt mới vào hoạt động

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết: Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn TP đã đầu tư và đưa vào sử dụng gần 1.000 xe buýt và sắp tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm 192 xe buýt mới.



Hàng loạt xe buýt cũ sẽ được thay thế. Ảnh: ĐÀO TRANG

192 xe buýt mới này do năm doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải đầu tư. Các xe buýt mới đưa vào sử dụng thay thế phương tiện cũ đã xuống cấp hoặc hết hạn sử dụng tập trung cho 11 tuyến gồm: 45 (Bến xe Quận 8 - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), 59 (Bến xe Quận 8 - Bến xe Ngã Tư Ga), 70 (Tân Quy - Bến Súc), 81 (Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân), 93 (Bến Thành - ĐH Nông Lâm), 127 (An Thới Đông - ngã ba Bà Xán), 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp), 18 (Bến Thành - chợ Hiệp Thành), 22 (Bến xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân), 27 (Công viên 23/9 - Âu Cơ - Bến xe An Sương), 29 (Phà Cát Lái - chợ nông sản Thủ Đức). Thời gian tới, 192 chiếc xe buýt này sẽ đưa vào hoạt động.