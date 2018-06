Những đối tượng gồm: Vũ Ngọc Trìu (25 tuổi, trú huyện Đông Hưng), lái xe tải 17C-092.87; Trần Mạnh Cường (34 tuổi, trú huyện Hưng Hà), lái xe đầu kéo 30X-2621; Trần Xuân Hùng (26 tuổi, trú huyện Vũ Thư), lái xe tải 17C-088.42 và Hoàng Phú Xây (35 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), lái xe tải 17C-113.48. Tại trụ sở cơ quan công an, cả bốn tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm. Các tài xế cho rằng việc đặt trạm BOT tại đây là bất hợp lý bởi họ phải trả 35.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 4 km.



Thiếu tá Bùi Tiến Trường cho biết đơn vị sẽ tiếp tục trích xuất hình ảnh từ camera giám sát để xác minh, làm căn cứ lập hồ sơ, định giá tài sản để xem xét có khởi tố vụ án không. Nếu không đủ căn cứ truy tố, cơ quan công an sẽ ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định đối với những tài xế này. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, triệu tập một số tài xế khác để làm rõ hành vi hành hung nhân viên thu phí. “Hiện tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm BOT Tân Đệ ổn định, tuy nhiên công an huyện vẫn duy trì bốn tổ công tác với khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực… luân phiên ứng trực” - Thiếu tá Bùi Tiến Trường nói.

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6-6, tại trạm BOT Tân Đệ, nhiều tài xế không mua vé qua trạm, cố tình đâm gãy barie và đánh nhân viên thu phí.