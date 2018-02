Phục vụ khách không tốt thì cho nghỉ… ‘xơi nước’

Chiều 2-2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đi kiểm tra công tác phục vụ hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết nguyên đán và lễ hội xuân năm 2018 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh Cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải quán triệt thái độ phục vụ, từ lãnh đạo đến nhân viên. Đối với những người có thái độ phục vụ không tốt, gây phiền hà cho hành khách thì kiên quyết cho nghỉ… “xơi nước”, sau đó xử lý sau chứ không cho ra phục vụ trực tiếp. “Nếu trong dịp Tết, cán bộ, nhân viên của cảng có thái độ phản cảm, làm không được việc thì cho nghỉ việc, vì hành khách đi máy bay không phải đã quen hết các thủ tục và nhất là Việt kiều 5-10 năm họ mới về quê ăn Tết một lần sẽ để lại ấn tượng không tốt” - ông Thọ lưu ý.



Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất phải giám sát chặt giờ bay để các hãng hàng không không gây phiền hà cho khách. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ông Thọ, số hàng khách đi máy bay dịp Tết 2018 sẽ tăng cao so với năm 2017, theo đó ông nhấn mạnh ngoài thái độ phục vụ tại sân bay thì các khâu làm thủ tục vé, ký gửi hành lý và kiểm tra an ninh cần phải nhanh chóng, không để hành khách than phiền. Ngoài ra, Sở GTVT TP. HCM cần chú ý bố trí thêm xe buýt ban đêm để phục vụ hành khách đi lại. Cùng đó, cần rà soát lại phương án chống ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ để không còn tình cảnh hành khách xách valy chạy bộ vào sân bay cho kịp chuyến bay. Ngoài ra, ông Thọ cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất phải giám sát chặt giờ bay để các hãng hàng không không lợi dụng gây phiền hà cho hành khách. Đồng thời cần tính toán phương án bay đêm như các năm trước để giảm áp lực hành khách đổ về cảng quá đông vào ban ngày.



Sáng cùng ngày, thứ trưởng Bộ GTVT cũng đã có cuộc giao ban về công tác chuẩn bị phục vụ vận tải khách Tết Mậu Tuất với các đơn vị TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tại buổi giao ban, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các tỉnh, thành phải phối hợp chặt chẽ để giúp người dân về quê đón Tết an toàn, vui tươi. Ông Thọ cũng yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, Ủy ban ATGT TP.HCM cùng các đơn vị chức năng, tỉnh, thành lân cận có biện pháp đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết nguyên đán. Đặc biệt ở khu vực các bến xe như Bến xe Miền Đông, Miền Tây phải đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân được thuận lợi di chuyển trong dịp Tết. Đề cập đến vấn đề tại các trạm thu phí BOT, Thứ trưởng Thọ yêu cầu cần theo dõi diễn biến và có giải pháp cụ thể để tránh mất an ninh, gây ùn tắc. “Tôi đồng tình rằng phải rất uyển chuyển để giải quyết chứ đừng cứng nhắc, đặc biệt trong những ngày Tết và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc này” - Thứ trưởng Thọ nói.