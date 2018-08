Tung ra nhiều tour du lịch mang đậm sắc thu

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc công ty du lịch Vietravel cho biết, năm nay công ty có chương trình mới Thu mãi xanh với thông điệp Trở về thu xưa- Cho vừa nỗi nhớ…mong muốn mang những cảm xúc giá trị tinh thần cho khách hàng trên mỗi chuyến đi



Điểm mới của tour du lịch nước ngoài tập trung những điểm đến mang đậm sắc thu của các nước cũng như nâng cấp dịch vụ làm mới hành trình hơn. Chẳng hạn với mùa thu nước Nga ngoài tour truyền thống đi bằng đường bộ nay du khách đi dọc sông volga bằng du thuyền. Du khách tận hưởng nét mới của vùng Balkan “viên ngọc quý” của Châu Âu với hành trình Áo-Slovenia-Croatia-Bosnia-Hunggary.

Liên tuyến Ý - Pháp - Tây Ban Nha - Du thuyền cao cấp MSC Magnifica… Tất cả là các hành trình có thể dẫn ra tất cả các nước Châu Âu để có nhiều điểm mới khách hàng đến mà điểm nhấn là sắc vàng sắc đỏ mùa thu.

Riêng từ TP.HCM du khách có thể bay thẳng đến Phương Hoàng Cổ Trấn ngắm mùa thu rất đẹp bằng các chuyến chater.

Đối với du lịch trong nước du khách khám phá những cung đường trọng tâm mang sắc thu như Mùa lúa chín Y Tý: Hà Nội-Bát Xát- Sapa- Y Tý giá từ 5,99 triệu đồng, Hà Nội -Lào Cai - Sapa - Fansipan - Ninh Bình - Bái Đính-Tràng An, giá từ 6,99 triệu đồng…Những cung đường này đều được nâng cấp dịch vụ để khách hàng thăng hoa trên đường tour của mình.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị & Truyền thông công ty du lịch Fiditour cũng cho biết, ngoài những tour truyền thống vào mùa thu, công ty cũng đưa ra những sản phẩm độc đáo dành cho du khách yêu thích sự mới lạ. Hải trình Đài Loan- Nhật Bản bằng du thuyền Sun Princess cao 15 tầng.

Với gần 1.000 nhân viên phục xuyên suốt trong hải trình sẽ mang đến những dịch vụ cao cấp cùng các trải nghiệm giải trí, nghỉ dưỡng thú vị. Các tuyến như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bhutan, Myanmar, Nam Phi, Nga cũng là những lựa chọn rất thú vị cho du khách…



Khách hàng tìm hiểu mua tour du lịch

Theo bà Hoàng, đố với việc biến động tỉ giá, do giá dầu tăng các hàng hàng không đều gia tăng phí dịch vụ... Tuy nhiên, Vietravel “chuẩn bị” từ 3-5 năm những dịch vụ liên quan nên giá tour mùa thu trong và ngoài nước năm 2018 thậm chí có giảm từ 10-30% so với năm trước cùng nhiều ưu đãi. Chẳng hạn tour Âu - Úc - Mỹ - Canada - New Zealand ưu đãi đến 8,4 triệu đồng/khách.



“Vì vậy, những biến động tức thời của thị trường không ảnh hưởng đến giá tour của công ty. Tuy nhiên năm 2019 giá tour có xu hướng tăng nhẹ, hầu như tất cả các hãng hàng khống từ năm 2019 đều có xu hướng tăng 5-10% mức phí, giá vé…”, bà Hoàng nói.



Cùng nhận định trên, bà Thu cho hay hiện nay, toàn bộ giá tour du lịch nước ngoài tại Fiditour đều được niêm yết bằng VNĐ nên không có biến động về giá do tỷ giá, do giá dịch vụ đã được Fiditour chốt sớm với các đối tác. Tuy nhiên, nếu tình hình này kéo dài đến đầu năm 2019, việc biến động tỷ giá có thể sẽ ít nhiều tác động đến giá tour.