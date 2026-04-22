Huế hướng dẫn du khách lấy lại tiền cọc khi khách sạn Romance bị cưỡng chế bàn giao tài sản 22/04/2026 18:58

(PLO)- Sở Du lịch TP Huế vừa có hướng dẫn chi tiết 4 bước để du khách và doanh nghiệp lữ hành thu hồi tiền cọc sau khi khách sạn Romance bị cưỡng chế bàn giao tài sản.

Ngày 22-4, Sở Du lịch TP Huế đã có công văn khẩn gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hội nghề nghiệp (Hội Khách sạn, Hội Lữ hành, Hội Hướng dẫn viên), các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc cùng du khách để thông báo phương án xử lý khiếu nại, đảm bảo quyền lợi du khách tại khách sạn Romance.

Du khách rời khỏi khách sạn trước thời điểm cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế.

Theo Sở Du lịch TP Huế, vừa qua, Cơ quan Thi hành án dân sự đã tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trước thời điểm cưỡng chế, nhiều doanh nghiệp lữ hành và du khách đã thanh toán tiền đặt phòng tại khách sạn này.

Về mặt pháp lý, Sở Du lịch nhận định mọi giao dịch dân sự phát sinh giữa khách hàng và phía khách sạn không thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở. Tuy nhiên, với vai trò quản lý nhà nước và nhằm bảo vệ quyền lợi của du khách, Sở đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp.

Nhằm đảm bảo kỳ nghỉ của du khách không bị gián đoạn, Sở Du lịch đã gửi công văn yêu cầu Ban Giám đốc khách sạn Romance khẩn trương báo cáo phương án hoàn trả tiền hoặc bố trí cơ sở lưu trú thay thế cho những khách hàng đã đặt phòng.

Đồng thời, Sở đề nghị Hiệp hội Du lịch thành phố, Hội Khách sạn và các cơ sở lưu trú trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ, bố trí quỹ phòng giảm 50% giá phòng cho các du khách bị ảnh hưởng từ sự cố của khách sạn Romance.

Sở cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ưu tiên thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi của du khách trong quá trình xử lý tài sản của doanh nghiệp (nếu có).

Để thu hồi tiền đặt cọc trong tình huống khách sạn bị cưỡng chế tài sản, Sở Du lịch TP Huế đưa ra khuyến cáo pháp lý, đề nghị doanh nghiệp và du khách tham khảo thực hiện theo bốn bước.

Theo đó, du khách rà soát hợp đồng và chứng từ; gửi thông báo yêu cầu hoàn trả; người bị thiệt hại cần liên hệ trực tiếp với Thi hành án dân sự TP Huế để được hướng dẫn về tư cách "Người có quyền lợi liên quan" trong vụ việc thi hành án.

Đồng thời, có thể khởi kiện dân sự trong trường hợp việc hoàn trả không được thực hiện. Doanh nghiệp và du khách có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu hoàn trả tiền cọc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.