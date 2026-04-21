Sở Du lịch Huế thông tin việc xử lý lao động sau cưỡng chế khách sạn Romance 21/04/2026 11:27

(PLO)- Sở Du lịch TP Huế thông tin việc cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance, đồng thời lưu ý phương án sử dụng lại lực lượng lao động hiện có.

Trưa 21-4, Sở Du lịch TP Huế thông tin về việc xử lý các vấn đề môi trường du lịch liên quan vụ cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá.

Khách sạn Romance bị cưỡng chế vào sáng 21-4

Tại thời điểm cưỡng chế, khách sạn còn một số du khách đang lưu trú. Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di chuyển, bố trí chỗ ở thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn.

Về nhân sự làm việc tại khách sạn, Sở Du lịch đã làm việc với đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển An Tín Phát. Hai bên trao đổi về phương án tiếp nhận, sử dụng lại lực lượng lao động hiện có.

Sở Du lịch cho biết việc cưỡng chế bàn giao tài sản thực hiện đúng trình tự pháp luật. Hoạt động này có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh, trật tự và không gây xáo trộn môi trường du lịch địa phương.

Như PLO đã thông tin, cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế đang thi hành bản án của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế và TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Cơ quan chức năng buộc công ty này thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hơn 178 tỉ đồng cùng lãi phát sinh. Do bên phải thi hành án không tự nguyện, cơ quan chức năng đã xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khách sạn Romance.

Ngày 7-11-2024, tài sản được bán đấu giá hơn 103 tỉ đồng. Dù người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty TNHH Doanh Ngân vẫn chưa bàn giao, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế.