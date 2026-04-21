Khách sạn Romance ở Huế bị cưỡng chế, du khách hối hả rời đi 21/04/2026 09:27

(PLO)- Lực lượng thi hành án có mặt tại khách sạn Romance, TP Huế để triển khai các bước cưỡng chế giao tài sản.

Sáng 21-5, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết đến khoảng 8 giờ 45 phút còn năm du khách đang lưu trú tại khách sạn Romance. Đây là cơ sở lưu trú đang nằm trong diện bị cưỡng chế thi hành án.

Phong tỏa chuẩn bị cưỡng chế.

Theo bà Trâm, số du khách này sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ đến nơi an toàn trước thời điểm lực lượng chức năng chính thức áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 21-4, lực lượng thi hành án cùng các đơn vị chức năng liên quan có mặt tại khu vực khách sạn Romance để triển khai làm nhiệm vụ. Trong sáng cùng ngày, nhiều du khách nước ngoài lưu trú tại đây đã nhanh chóng thu xếp hành lý, rời khỏi khách sạn.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-4, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 23-4.

Nhiều du khách rời khỏi khách sạn trong sáng 21-4.

Trước đó, Sở Du lịch Huế đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt ngay việc đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn này. Đồng thời, các đơn vị cần nhanh chóng di chuyển toàn bộ du khách đang lưu trú tại đây nhằm bảo đảm an toàn.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế đang tổ chức thi hành bản án của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và bản án của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Cơ quan chức năng buộc công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hơn 178 tỉ đồng cùng phần lãi phát sinh. Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan Thi hành án dân sự xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại công trình khách sạn Romance.

Ngày 7-11-2024, tài sản được bán đấu giá hơn 103 tỉ đồng. Dù người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cơ quan Thi hành án dân sự quyết định giao tài sản nhưng đến nay Công ty TNHH Doanh Ngân vẫn chưa tự nguyện bàn giao. Do việc này gây khó khăn cho thi hành án nên lực lượng chức năng buộc phải cưỡng chế.