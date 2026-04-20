Yêu cầu du khách rời khỏi khách sạn Romance ở Huế 20/04/2026 15:37

Ngày 20-4, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết vừa có thông báo khẩn, khuyến cáo du khách không lưu trú tại khách sạn Romance (địa chỉ số 14 - 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa).

Khách sạn Romance có địa chỉ số 14 - 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa.

Sở này yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt ngay việc đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn này; nhanh chóng di chuyển toàn bộ du khách đang lưu trú tại đây nhằm bảo đảm an toàn.

Động thái trên được đưa ra sau khi Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế thông báo kế hoạch cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá đối với khu đất và công trình khách sạn Romance.

Thời gian tổ chức cưỡng chế, dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 21-4 đến ngày 23-4.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-4, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm cả những du khách còn đang lưu trú tại khách sạn này.

Thông tin từ Cơ quan THADS TP Huế cho biết, đơn vị đang tổ chức thi hành Bản án số 2-2022 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và Bản án số 25/2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Căn cứ các bản án, cơ quan chức năng đã buộc công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỉ đồng cùng phần lãi phát sinh.

Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan THADS đã tiến hành xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại công trình khách sạn Romance.

Tài sản sau đó đã được tổ chức bán đấu giá theo đúng trình tự pháp luật. Đến ngày 7-11-2024, tài sản được bán đấu giá thành công với mức giá hơn 103,6 tỉ đồng.

Dù người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cơ quan THADS đã ban hành quyết định giao tài sản nhưng đến nay Công ty TNHH Doanh Ngân vẫn chưa tự nguyện bàn giao, gây khó khăn cho việc thi hành án nên buộc phải thực hiện việc cưỡng chế trên.