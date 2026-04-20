Những chuyến tàu đầu tiên chạy tuyến kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ 20/04/2026 21:49

(PLO)- Sau gần 20 ngày quy chế phối hợp giữa 2 địa phương Hải Phòng – Quảng Ninh có hiệu lực, những chuyến tàu đầu tiên chạy tuyến kết nối Vịnh Hạ Long – Vịnh Lan Hạ đã rời cảng.

Ngày 20-4, chuyến tàu du lịch kết nối Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đã chính thức vận hành, mở ra hành trình xuyên vùng di sản độc đáo.

Trước đó, ngày 26-3-2026, UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hải Phòng đã ký kết quy chế phối hợp Quản lý hoạt động phương tiện thuỷ nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ.

Quy chế phối hợp giữa hai địa phương bắt đầu được thực hiện từ ngày 1-4-2026.

Tàu Ambassdor Signature của Công ty CP Tập đoàn DT cao cấp châu Á đưa khách tham quan theo hành trình Vịnh Hạ Long 6 - Vịnh Lan Hạ. Ảnh: ĐX

Theo Quy chế phối hợp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép cho tàu du lịch vận chuyển khách theo 4 hành trình kết nối: Vịnh Hạ Long 3 - Vịnh Lan Hạ; Vịnh Hạ Long 4 - Vịnh Lan Hạ; Vịnh Hạ Long 5 - Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long 6 - Vịnh Lan Hạ.

Toàn bộ các hành trình này đều là tàu lưu trú ngủ đêm mà không tổ chức tour tham quan trong ngày, cho phép du khách có nhiều thời gian trải nghiệm, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của hai vùng vịnh nổi tiếng là Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Lan Hạ (TP Hải Phòng).

Triển khai Quy chế phối hợp, ngày 20-4, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã có 2 chuyến tàu du lịch của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya và Công ty CP Tập đoàn DT cao cấp Châu Á tổ chức phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ. Trung bình mỗi tàu khoảng 40 khách, phần lớn có quốc tịch Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ…

Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ duy trì khai thác tuyến kết nối này với tần suất hoạt động cố định hằng ngày, góp phần hình thành sản phẩm du lịch liên vùng ổn định, lâu dài.

Việc chính thức hình thành tuyến vận tải thủy liên thông không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, mà còn hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa Quảng Ninh và Hải Phòng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Đây cũng được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tính liên kết vùng và giảm tải cục bộ cho từng khu vực trên hai vùng vịnh, đánh dấu bước chuyển mới trong liên kết không gian du lịch di sản giữa Quảng Ninh, Hải Phòng.