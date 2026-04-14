Tây Ninh thúc đẩy du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe để thu hút khách du lịch quốc tế 14/04/2026 17:49

(PLO)- Hội nghị TPO 2026 tổ chức tại Tây Ninh mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng đến phát triển thu hút khách quốc tế.

Ngày 14-4, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị vùng Việt Nam năm 2026 của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO).

Sự kiện do UBND tỉnh Tây Ninh và TPO phối hợp tổ chức với chủ đề “Xu hướng du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe dựa vào ưu thế đặc thù của địa phương” thu hút sự tham dự của các thành phố, địa phương, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Bà Kang Daeun, Tổng thư ký TPO phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Hiến kế phát triển du lịch bền vững

Bà Kang Daeun, Tổng thư ký TPO cho biết, được thành lập vào năm 2022, TPO hiện có 118 thành phố thành viên và 64 thành viên tư nhân trên toàn cầu, trong đó có 7 thành viên đến từ Việt Nam.

Hội nghị vùng Việt Nam là diễn đàn khu vực đầu tiên của TPO được tổ chức trong năm 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố thành viên. Đồng thời trao đổi chính sách hiện tại của các thành viên TPO, chia sẻ các sáng kiến, tìm hiểu các dự án chung và thống nhất các sáng kiến hợp tác trong phát triển du lịch bền vững.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ TP.HCM là một trong những thành phố tham gia thành lập TPO từ khá sớm. Việc này cho phép thành phố tận dụng cơ chế liên kết đa phương để tối ưu hóa các nguồn lực xúc tiến, tái phân bổ ngân sách sang các thị trường xa, có giá trị cao như châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Qua đó, giúp TP.HCM chuyển đổi cách tiếp cận từ xúc tiến theo chiều rộng sang chiều sâu, từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hợp tác, từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị và chất lượng trải nghiệm. Góp phần tăng cường vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, là thành viên của TPO từ năm 2021, Tây Ninh luôn tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào các hoạt động chung của TPO nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn. Đây cũng là bước đi chiến lược trong tiến trình hội nhập và tiếp cận các xu hướng du lịch toàn cầu.

“Cụ thể bằng số liệu, năm 2021 tỉnh đón 5 triệu lượt du khách (tổng cả Tây Ninh và Long An), trong đó khách quốc tế là không đáng kể, nhưng đến năm 2025 con số này đã tăng lên 8,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 160 ngàn lượt, doanh thu du lịch đạt trên 6.500 tỉ đồng” - ông Hòa thông tin.

Địa phương đang định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với các trụ cột phát triển xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tòa Thánh Tây Ninh là một biểu tượng tôn giáo được nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc độc đáo nơi đây. Ảnh: HUỲNH DU

Du lịch Tây Ninh có nhiều hướng đi mới mẻ, đúng xu hướng

Tây Ninh hiện đang sở hữu nhiều sản phẩm du lịch đặc thù, trong đó có du lịch tâm linh núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và du lịch văn hóa lịch sử…

Thông qua hội nghị lần này, địa phương mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các thành viên TPO, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Đại biểu đến từ Hàn Quốc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Theo các đại biểu, với vị trí địa chiến lược là cửa ngõ giao thương quốc tế giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực tiểu vùng Mekong, cộng thêm hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng cho các loại chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế và thể thao… Tây Ninh có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kết nối du lịch liên vùng, liên quốc gia.

Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung trao đổi chính sách, xu hướng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời chia sẻ các sáng kiến về phát triển thị trường, các mô hình hợp tác du lịch, chính sách ưu tiên dựa trên thế mạnh địa phương như môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng thể thao và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Du lịch Tây Ninh hướng đến phát triển du lịch liên vùng. Ảnh: HUỲNH DU

Theo các chuyên gia, để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức hấp dẫn đối với du khách, bên cạnh xây dựng sản phẩm chuyên nghiệp, hoạt động du lịch thể dục thể thao cần chú trọng gắn với yếu tố văn hóa bản địa, thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Du lịch miệt vườn gắn với văn hóa bản địa thu hút du khách đến với Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Dịp này, TPO đã khởi động Chương trình trao đổi và hợp tác du lịch (TEP) nhằm tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm mới, các chính sách khuyến mãi và quảng bá chung trên thị trường du lịch toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại biểu trong nước và quốc tế đã tham quan, trải nghiệm thực tế các điểm du lịch nổi bật của tỉnh Tây Ninh.