Một con đường để tất cả doanh nghiệp cùng đi

TS TRẦN ĐÌNH THIÊN, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Ðộc quyền sẽ vỡ trận

Kinh tế tư nhân là nguồn lực rất lớn cơ bản của nền kinh tế. Lâu nay ta xem DN nhà nước là chủ đạo của nền kinh tế nhưng thực tế sự lớn lên của lực lượng kinh tế tư nhân đã góp thêm động lực cho nền kinh tế. Kinh tế tư nhân phải là nền tảng giúp nền kinh tế thị trường vận hành, còn đầu tàu là các tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Ở đây, khái niệm đầu tàu được xác định là đối tượng trụ cột gồm các tập đoàn hùng mạnh, còn nền tảng là toàn bộ khu vực kinh tế tư nhân. Nói như vậy mới đúng với nền kinh tế thị trường và không hàm ý một sự phân biệt đối xử nào. Bởi lẽ theo nguyên lý tối cao của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh tự do bình đẳng, khi không có bình đẳng và chỉ có độc quyền thì sẽ vỡ trận. Cải cách thủ tục hành chính là vấn đề quan trọng để cải cách thể chế. Cạnh tranh bình đẳng là điều DN cần, do đó mọi chính sách của Nhà nước phải bảo đảm sự bình đẳng trên thị trường. Nhìn lại năm năm qua, nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, DN là đối tượng gặp khó nhất, đặc biệt là DN vừa và nhỏ. Họ chống đỡ để tồn tại nhiều hơn là cạnh tranh để vươn lên. Điều này cũng phản ánh thực tế của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta lập ra những DN nhỏ li ti, làm cho định hướng của các DN Việt Nam nhiều khi chỉ là kiếm sống chứ không phải làm giàu. Sự sai lệch động cơ này cũng là một câu chuyện có lẽ tới đây phải có cách giải quyết. Nếu thành lập DN theo kiểu kiếm ăn, chộp giật là không đúng thị trường và Nhà nước khó kiểm soát được. Các FTA cũng như TPP đều có quy định ràng buộc cơ chế tài trợ của chính phủ cho các DN. Nghĩa là nếu chính phủ có những chính sách hỗ trợ DN không đúng sẽ vi phạm quy tắc thị trường. Theo đó, Nhà nước phải trung lập, không nghiêng về khối DN nào cả. Nhà nước cần làm một con đường để tất cả cùng đi chứ không làm con đường riêng nào cho DN. Đặc biệt, quyền tự do của DN được đề cao hơn rất nhiều và luật lệ phải đi theo nó. Luật lệ mà trói ông này, nâng ông kia là vi phạm hội nhập. Bà PHẠM CHI LAN, chuyên gia kinh tế: DN chịu nhiều áp lực

Nhìn nhận thực tế, phần lớn các DN của Việt Nam có quy mô nhỏ, trình độ quản lý thấp. Các DN chủ yếu sử dụng thiết bị công nghệ lạc hậu 2-3 thế hệ. Các thể chế hỗ trợ thị trường hoạt động kém hiệu quả. DN phải chịu nhiều áp lực của thủ tục hành chính phức tạp, tốn kém; chưa bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực; hành lang pháp lý kém an toàn. Trong khi đó, quá trình sản xuất của các DN Việt ít gắn kết vào chuỗi giá trị. Hợp tác kinh doanh ở ta tập trung chủ yếu ở khâu tiếp thị bán hàng (29,5%) và trong khâu sản xuất hàng hóa và dịch vụ (24,8%). Khâu phát triển sản phẩm mới ít có sự hợp tác nhất. Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp trong TPP, khoảng cách thu nhập rất lớn. Trong khi chúng ta phải mở cửa thị trường cho tất cả các nước có FTA, tăng nguy cơ thua trên sân nhà và nhập siêu tăng cao. Chúng ta có thể mất thời cơ do chậm chuẩn bị và các nước khác có thể tham gia TPP. Do đó, cải cách thể chế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là hành động cấp thiết lúc này. Với khu vực tư nhân trong nước tập trung giải quyết ba vấn đề: Quyền sở hữu, cạnh tranh bình đẳng, cải cách các thị trường nhân tố (vốn, đất, công nghệ…), biến khu vực tư nhân thành động lực chính để hiện đại hóa nền kinh tế.