Bắt điều tra viên làm sai lệch hồ sơ vụ án

Ngày 5-7, một nguồn tin cho biết vào sáng 4-7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đóng tại TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Văn Long (nguyên điều tra viên Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình ) tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

Căn cứ theo quy định tại Điều 113, 119, 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Long.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra của VKSND Tối cao tiếp tục làm rõ.