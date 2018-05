Có án tòa vẫn vướng cập nhật chủ quyền

Tháng 6-2017, TAND quận 2, TP.HCM ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tùng trả cho bị đơn là ông Bùi Anh Kiệt số tiền nợ 800 triệu đồng (hai bên đã giao nhận xong).



Hồ sơ đẩy lên đùn xuống

Ông Kiệt có trách nhiệm trả lại cho vợ chồng ông Tùng giấy đỏ mảnh đất tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và bản chính hợp đồng công chứng chuyển nhượng mảnh đất này. Đồng thời, vợ chồng ông Tùng có trách nhiệm liên hệ Chi cục Thuế huyện Nhà Bè để đóng thuế của hợp đồng chuyển nhượng.

Theo quyết định, vợ chồng ông Tùng có toàn quyền sở hữu các căn nhà theo bản vẽ hiện trạng và bản vẽ sơ đồ nhà đất do Sở TN&MT TP.HCM đo vẽ vào tháng 5-2017; sử dụng đất theo giấy đỏ sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thuế của hợp đồng chuyển nhượng. Phía ông Tùng cũng được liên hệ với cơ quan chức năng để được cập nhật biến động đứng tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất nêu trên.

Sau đó, vợ chồng ông Tùng nộp hồ sơ xin cập nhật biến động tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Nhà Bè. Cơ quan này có phiếu chuyển gửi Chi cục Thuế huyện thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi nhận thông báo thuế, ông Tùng đã nộp đủ các loại lệ phí và thuế theo quy định. Từ đó Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện lập tờ trình gửi Sở TN&MT và VPĐKĐĐ TP đề nghị cập nhật quyền sở hữu tài sản cho vợ chồng ông Tùng.

Thế nhưng ngày 7-8-2017, VPĐKĐĐ TP chuyển trả hồ sơ lại với lý do: “Đề nghị chi nhánh trình rõ việc chứng nhận sở hữu căn nhà: Thời điểm xây dựng, có giấy phép xây dựng, có ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng được tồn tại và việc xử lý vi phạm? (nếu có)”. 10 ngày sau, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện gửi tờ trình khẳng định việc đề xuất cấp giấy là đúng quy định về việc cấp giấy theo quyết định của tòa tại điểm e khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014 của Chính phủ (hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) và khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.



Khu nhà đất mà vợ chồng ông Tùng đang xin cập nhật quyền sở hữu. Ảnh: YC

Tháng 10-2017, đến lượt Sở TN&MT TP gửi công văn đề nghị UBND huyện có ý kiến về việc xây dựng công trình có đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật xây dựng không. Hai tháng sau, UBND huyện có công văn xác nhận năm 2012 huyện cấp hai giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông L. (chủ sử dụng đất trước đó), nay công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối với việc tranh chấp khu đất này, TAND quận 2 đã thụ lý hồ sơ và đã giải quyết bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cũng từ trả lời trên của ủy ban, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện đã chuyển lại hồ sơ cho VPĐKĐĐ TP, đề nghị cấp giấy cho vợ chồng ông Tùng.

Đầu tháng 1 vừa qua, Sở TN&MT TP cho rằng công trình đã xây dựng không đúng so với các giấy phép xây dựng được cấp. Nội dung trả lời của UBND huyện chưa nêu ý kiến về việc xây dựng, điều kiện tồn tại và việc công nhận đối với diện tích xây dựng không đúng giấy phép. Do đó, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện có ý kiến về trường hợp cấp giấy đỏ theo giấy phép xây dựng, khi nhà xây không đúng với giấy phép thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Đồng thời, Sở TN&MT chuyển trả hồ sơ về cho Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện.

Ủy ban nói liên hệ với tòa

Để hiểu sự việc, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ nhưng Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nhà Bè cho rằng không có thẩm quyền phát ngôn báo chí, đề nghị liên hệ với VPĐKĐĐ TP. Ngày 19-4, Giám đốc VPĐKĐĐ TP Dư Huy Quang có văn bản trả lời, cho rằng đang chờ trả lời của UBND huyện đối với yêu cầu nêu trên của Sở TN&MT. Sau khi UBND huyện có trả lời thì Sở TN&MT sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định.

Chúng tôi liên hệ với UBND huyện Nhà Bè thì được biết ngày 26-4, cơ quan này đã có công văn phúc đáp cho Sở TN&MT. Theo công văn này thì UBND huyện đã kiểm tra hiện trạng xây dựng tại khu đất với thành phần gồm đại diện Sở Xây dựng, Đội Thanh tra địa bàn Nhà Bè và UBND xã Nhơn Đức.

Qua kiểm tra tại vị trí cấp giấy phép xây dựng có phát sinh tăng diện tích so với giấy phép đã cấp. Cụ thể, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm là 412,55 m2 (gồm tầng một và tầng lửng). phần diện tích phát sinh tăng so với giấy phép xây dựng không ảnh hưởng đến kết cấu của hai căn nhà chính đã được cấp giấy phép xây dựng có diện tích mở rộng so với diện tích được cấp phép.

Cũng theo UBND huyện, phần diện tích xây dựng phát sinh so với giấy phép có chức năng quy hoạch là dân cư hiện hữu theo đồ án quy hoạch xây dựng khu dân cư đã được UBND huyện phê duyệt. Diện tích xây dựng phát sinh trên làm cho hiện trạng khu đất không đảm bảo mật độ xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, theo UBND huyện, khu đất này có tranh chấp và đã có quyết định của TAND quận 2, vì vậy UBND huyện đề nghị Sở TN&MT trao đổi với TAND quận 2 để có cơ sở giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân.