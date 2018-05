Dàn cựu CEO TRUSTBank vụ thiệt hại ngàn tỉ hầu toà

Phiên xử do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM làm chủ toạ. Dự kiến phiên xử diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến 4-5.

Các bị cáo được cho là có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho hai công ty "ma" Quốc Thịnh và Đại Hoàng Phương của ông Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng VNCB) 470 tỉ đồng.

Trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12-2012, ông Toàn và dàn lãnh đạo đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty sân sau của ông Danh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó.

Theo cáo buộc, khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty trên vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.



Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, ông Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.

Tháng 9-2016, xét xử giai đoạn 1, đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho VNCB, TAND TP.HCM đã khởi tố tại tòa vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với các thành viên hội đồng tín dụng của TRUSTBank do ông Hoàng Văn Toàn đứng đầu. Đến đầu năm 2017, ông Toàn bị bắt và sau đó các cán bộ liên quan lần lượt liên quan bị khởi tố.

Được biết từ khi bị bắt đến quá trình điều tra, ông Toàn và đồng phạm kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục....



Bảy bị cáo của vụ án. Ảnh: HY



Trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên phó tổng giám đốc, với vai trò là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.