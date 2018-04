Đề nghị đình chỉ không tội một vụ án ở Bình Chánh

Sáng 27-4, ông Lê Văn Thương (sinh năm 1984, cư ngụ huyện Đức Hoà, Long An) cho biết đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị xem xét lại cơ sở pháp lý của việc đình chỉ đối với ông. Ông Thương cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền phải đình chỉ đối với ông vì ông không phạm tội.

Căn cứ đình chỉ không đúng quy định pháp luật

Ông Thương là nhân vật mà Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài báo phản ánh việc Công an huyện Bình Chánh đình chỉ đối với ông theo khoản 1 Điều 25 BLHS (cũ) là không đúng quy định pháp luật.



Ngày 9-5-2014, ông Thương bị bắt khi đang vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng chỉ đáng xử phạt hành chính. Do từng bị UBND TP.HCM xử phạt hành chính về hành vi này nên ông bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội vận chuyển hàng cấm (khoản 1 Điều 155 BLHS). Khi VKS huyện chuyển hồ sơ truy tố sang tòa, ông Thương khởi kiện yêu cầu TAND TP.HCM hủy quyết định xử phạt hành chính trước đó của UBND TP.

Ngày 25-8-2016, UBND TP.HCM đã hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đối với ông, đồng nghĩa với hành vi của ông không cấu thành tội phạm do không còn yếu tố “đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm”. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã miễn trách nhiệm hình sự cho ông theo khoản 1 Điều 25 BLHS (cũ) với lý do “do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa” với lập luận: có sự mâu thuẫn giữa Luật Đầu tư 2015 với TTLT 36/2012, Nghị định 124/2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 185/2013).