Hai đồng hương nước ngoài giết nhau vì tin nhắn người giấu tên

Ngày 7-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo phía nạn nhân và y án tù chung thân đối với Li Mei You (quốc tịch Trung Quốc, SN 1971) về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. HĐXX cho rằng mức án trên đã phù hợp nên không chấp nhận đề nghị tăng án như kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo tự nguyện bồi thường theo mức yêu cầu của phía nạn nhân là 2,7 tỉ đồng thay vì hơn 1,9 tỉ đồng như án sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên buộc.



Bị cáo You được dẫn giải đến phòng xử sáng 7-8

Li Mei You là chuyên gia, đội trưởng đóng gói kho thành phẩm của Công ty TNHH K tại Khu công nghiệp VSIP, thị xã Thuận An, Bình Dương. Trong các ngày 16-12-2015, 25-3-2016 tại bộ phận do You phụ trách xảy ra hai vụ mất trộm 354 đôi giày. Sau đó có một người giấu tên nhắn tin vào điện thoại di động của ông C. (người Đài Loan), Tổng Giám đốc công ty, tố cáo You có liên quan đến hai vụ trộm trên.



Sáng 12-4-2016, sau khi biết tin ông C. nghi ngờ và tạm đình chỉ công việc của mình, You đã đến nhà ăn công ty lấy dao loại chặt thịt giấu sau lưng rồi đi tìm tổng giám đốc. Đến phòng làm việc của ông C., You bước vào và hỏi: "Tại sao ông lại làm bại hoại danh dự của tôi, nếu không giải thích tôi sẽ chém ông". Vừa nói You vừa lấy con dao đặt lên bàn.

Ông C. yêu cầu You ra khỏi phòng và định bước ra ngoài thì You chặn lại. You dùng dao chém ông C. Ngay khi bị chém, ông C. lao vào ôm và giữ tay You nhung You lại tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu và lưng ông. Khi đẩy được You ra, ông C. dùng ghế gỗ chống cự nhưng vẫn bị You chém thêm nhiều nhát khiến ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Lúc này một nhân viên tổng vụ tài chính nghe ồn chạy đến chứng kiến vụ việc kêu You dừng tay. You nói đừng phí lời rồi chạy đến chém người này một nhát. Nhưng người này dùng tay gạt nhanh và bỏ chạy. You đuổi theo và chém thêm một người nữa. Sau đó, You trả dao lại tủ kệ, rửa tay và đi ra phòng bảo vệ của công ty đợi công an đến bắt giữ.

Ông C. được đưa đi cấp cứu rồi đưa về Đài Loan điều trị nhưng đến ngày 14-4-2016 thì tử vong. Đối với hai người bị You chém sau một từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự You, một bị thương tích 8%....