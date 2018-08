Hoãn phiên tòa vì HĐXX bất ngờ có thẩm phán nữ

Ngày 17-8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Văn Sơn (ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) về tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn do thủ tục đưa vụ án ra xét xử không đúng quy định.

Trước đó xử sở thẩm (lần 2) vào tháng 4, TAND huyện An Phú đã tuyên phạt bị cáo Sơn ba năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Sau đó bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan.



Bị cáo Bùi Văn Sơn tại tòa phúc thẩm ngày 17-8. Ảnh Hải Dương

Tại phiên tòa phúc thẩm, ở phần thủ tục, năm luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì vi phạm luật tố tụng. Cụ thể, các luật sư cho rằng, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử thể hiện là HĐXX chỉ toàn là thẩm phán nam nhưng HĐXX hôm nay lại có một thẩm phán nữ. HĐXX có thay đổi nhưng tòa không thông báo cho những người tham gia tố tụng biết.

Ngoài ra, quyết định đưa ra xét xử cũng không thể hiện kiểm sát viên tham gia tố tụng là ai, nay lại có hai kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Để đảm bảo đúng quy trình tố tụng và sự khách quan cho bị báo nên các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.



Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm xử Bùi Văn Sơn giao cấu với trẻ em. Ảnh Hải Dương

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì phần thủ tục đưa vụ án ra xét xử chưa đúng theo quy định. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 31-8 tới.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 8-2011, em HTTL (sinh tháng 10-1996) đi bán vé số thì được Sơn mua khoảng 30-40 tờ (loại 10.000 đồng/vé). Do có quen biết nên Sơn hẹn L. chiều đến nhà ở ấp An Thịnh, thị trấn An Phú sẽ trả tiền.

Đến 16 giờ cũng ngày, em L. tới nhà Sơn để lấy tiền vé số thì Sơn dụ dỗ giao cấu và cho 1 triệu đồng. Tổng cộng Sơn đã giao cấu với em L. tổng cộng tám lần tại nhà riêng và nhà nghỉ.

Sau đó, em L. mang thai và sinh con. Tại cơ quan công an, em L. khai chỉ có quan hệ với Sơn. Tuy nhiên qua nhiều lần giám định AND, Sơn không phải là cha của con L. mà Nguyễn Văn Bạo mới là cha của con bị hại. Liên quan đến sự việc, Công an huyện An Phú đã khởi tố Bạo.

Tại phiên tòa hôm nay, các luật sư cũng có đề nghị Tòa triệu tập những người làm chứng quan trọng, đặc biệt là triệu tập bị can Bạo. Đồng thời luật sư yêu cầu triệu tập điều tra viên đến tòa vì hồ sơ có dấu hiệu cạo sửa, cần phải làm rõ. Ngoài ra, các luật sư còn yều cầu trưng cầu khả năng tình dục của bị cáo Sơn và xác định thời gian rụng chứng của bị hại. Tuy nhiên, HĐXX đã bác các yêu cầu này của luật sư bào chữa.