Nhìn mặt mà ‘dụ’ thi hành án

“Có tổ vận động, chúng tôi khỏe lắm” Một CHV mới chuyển công tác từ tỉnh khác về Chi cục THA dân sự huyện Châu Thành tâm sự: “Lúc mới về, tôi rất ngạc nhiên. Ở cơ quan cũ của tôi, CHV phải tự lăn xả làm tất cả. Còn ở Long An thì đã có chính quyền địa phương, đoàn thể nhiệt tình phối hợp, vận động đương sự, giúp công tác THA giải quyết nhanh chóng. Có hôm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôm sau xuống cưỡng chế nhưng ngay tối đó lại nhận được điện thoại của tổ vận động báo đã thuyết phục được đương sự tự nguyện THA. Có tổ vận động, chúng tôi khỏe lắm!”. “Tổ vận động là tai mắt, là cánh tay nối dài cho CHV, giúp cung cấp thông tin về tài sản của người THA rất nhanh chóng, chính xác. Cưỡng chế lúc nào phù hợp, đương sự có dấu hiệu tẩu tán tài sản hay không, tổ vận động đều nắm rõ” - ông Nguyễn Văn Gấu (Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Long An) nhận xét. Ông Trương Văn Biết (Bí thư Huyện ủy Châu Thành) cũng cho biết: “Chúng tôi coi công tác THA dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan THA. Đối với những bản án tòa tuyên không rõ, chúng tôi sẽ mời thẩm phán chủ tọa qua làm việc, nếu không giải thích rõ ràng ngay là chúng tôi “cạch” liền!”. Sẽ nhân rộng mô hình Mô hình tổ vận động tại Long An là cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác THA dân sự. Tới thời điểm này, tôi đánh giá mô hình này mang lại hiệu quả cao nhất bởi huy động được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia một cách rất bài bản. Nhiều lần tôi tiếp xúc với các tổ vận động, anh trưởng ấp, chị cán bộ phụ nữ, chú cựu chiến binh… làm tôi rất ngạc nhiên bởi họ nói chuyện bài bản, nắm chắc pháp luật. Tôi đã báo cáo với Bộ Tư pháp đề nghị nhân rộng mô hình này tới nhiều địa phương khác. Hiện nay ở Sóc Trăng cũng đang bắt đầu áp dụng. Ông TRẦN HOÀI PHÚ, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp