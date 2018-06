Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Phương Nga?

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phục hồi điều tra vụ án lừa đảo đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân của Phương Nga ) do đã có kết quả giám định các tài liệu...