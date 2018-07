TAND TP Cần Thơ kiến nghị giám đốc thẩm vụ án do chính mình xử

Ngày 5-7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của ba bị cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Anh Tuấn chín tháng tù, Trần Thị Thúy Linh sáu tháng tù, Danh Hiếu Thảo chín tháng tù treo cùng về tội hủy hoại tài sản.



Ba bị cáo Tuấn, Linh, Thảo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 5-7. Ảnh: NN

Trước đó, bị cáo Tuấn kháng cáo kêu oan, Linh kháng cáo xin hưởng án treo, Thảo kháng cáo xin áp dụng hình thức phạt tiền thay cho án treo.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã thể hiện tính khí rất hung hăng, chỉ muốn dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cơ quan điều tra cũng đã cho các bị cáo đối chất với đồng phạm, người làm chứng. Tại phiên tòa sơ thẩm cũng đã cho các bị cáo đối chất công khai. .. Việc truy tố và xét xử các bị cáo theo theo khoản 1 Điều 143 BLHS 1999 là đúng tội, có căn cứ vững chắc. Có căn cứ cho thấy cả ba bị cáo là những người cầm đầu, kích động, lôi kéo những người khác. Hàng chục người cùng tham gia la ó, đập phá tài sản.

Ngoài ra còn có vai trò đồng phạm của Trần Thị Huyền Thanh. Mâu thuẫn phát sinh giữa Thanh, Tuấn với gia đình ông Hai. Trước khi đến nhà ông Hai, tất cả tập trung tại quán của Thanh cùng ăn uống, chuẩn bị tuýp sắt, vỏ chai nước ngọt… Khi lên xe ô tô nói rằng đi đám cưới và thuyết phục lái xe khắc phục thiệt hại nếu có phát sinh. Có người kêu tất cả lên xe, theo dõi, chỉ nhà của ông Hai… Cho thấy vụ án có tính chất phạm tội có tổ chức. Do không có kháng cáo, kháng nghị tăng nặng đối với các bị cáo nên giữ nguyên án sơ thẩm về hình phạt, chỉ sửa đổi một số điều luật áp dụng.

Từ những phân tích như trên, tòa cũng kiến nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án này.

Theo hồ sơ, vào ngày 8-10-2017, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Huyền Thanh (chị của Tuấn) và ông Trần Văn Hai ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ có mâu thuẫn với nhau dẫn đến đánh nhau đã được công an xã Trung An mời hai bên đến và giải quyết xong.

Qua hôm sau, Nguyễn Thị Chúc Linh thuê xe ô tô 16 chỗ của anh G. để cho Trần thị Thúy Linh đi xã Trung An có việc. Khi thuê xe Chúc Linh nói thuê xe đi đám ở Thốt Nốt.

11 giờ cùng ngày anh G. kêu tài xế lái xe đến quán cà phê Mộc rước khách. Tại đây có mặt Tuấn, do còn bực tức chuyện mâu thuẫn với gia đình ông Hai nên Tuấn cùng với Thảo và 14 người khác lên xe cùng đi. Mục đích đi là đánh ông Hai trả thù.

Khi chuẩn bị lên xe thì Thúy Linh kêu ba người khác mang theo một két vỏ chai nước ngọt, một bao đựng ống tuýp lên xe.

Sau đó, nhóm của Tuấn cầm ống tuýp xông vào nhà ông Hai đập phá tài sản… Đập được khoảng 5 phút thì Linh kêu cả nhóm lên xe về. Ông Hai điện thoại báo công an huyện. Khi xe về tới đoạn đường thuộc ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Đỏ thì bị công an huyện bắt quả tang.

Theo định giá, tổng giá trị các tài sản bị đập phá trong nhà ông Hai trị giá gần 5 triệu đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 4-2018, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt bảy bị cáo phạm tội hủy hoại tài sản, xử phạt bốn bị cáo tù giam từ 4 tháng 28 ngày đến 9 tháng tù, ba bị cáo còn lại mỗi bị cáo 9 tháng tù treo. Sau đó, ba bị cáo Tuấn, Linh, Thảo kháng cáo và tòa phúc thẩm đã tuyên xử như trên.