Bà lão Syria 72 tuổi dùng súng giết 2 quân IS để cứu cháu

Một bà lão Syria 72 tuổi gần đây được tung hô vì hành động dũng cảm của bà trong một cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cụ thể, theo lời kể của bà, bà đã dùng khẩu súng AK-47 chống trả quyết liệt các tay súng IS khi họ cố xông vào nhà bà tại Sweida-khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Bà đã giết hai chiến binh trước khi quân đội chính phủ đến hiện trường, theo Almasdar News.



Cụ bà Syria 72 tuổi gan dạ chống trả IS bằng súng AK-47. Ảnh: AMN

Bà bị thương nặng sau khi bị bắn vào dạ dày, tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục chống trả để bảo vệ bốn đứa cháu trong độ tuổi từ 7 tháng tuổi đến 7 tuổi khỏi bị IS bắt cóc và sát hại.



Theo nguồn tin quân đội ở Al-Sweida, IS gần đây bắt cóc nhiều phụ nữ và trẻ em ở tỉnh Al-Sweida sau khi thảm sát 250 người trong tỉnh. Nguồn tin cho biết, các tay súng đội quân cờ đen đã gửi tin nhắn tới các gia đình có người thân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc nếu không bọn chúng sẽ thiêu sống tất cả những người bị bắt.

Nguồn tin cho hay, IS gửi tin nhắn này thông qua WhatsApp hôm 25-7. Chính phủ Syria đang cố gắng gây sức ép buộc nhóm khủng bố thả dân thường bị bắt cóc. Chính phủ Syria không cho biết thêm thông tin chi tiết.