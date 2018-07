Bí mật 'động trời' trong quả bóng ông Putin tặng ông Trump

Tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp riêng ở Helsinki, Phần Lan ngày 16-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin có tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump một quả bóng Telstar 18 dành cho World Cup 2018 do hãng thể thao khổng lồ Adidas sản xuất. Theo như CNN và cả Bloomberg ghi nhận, quả bóng này có gắn một con chíp truyền tín hiệu NFC cho phép gửi dữ liệu đến các điện thoại thông minh gần đó.



Tổng thống Putin (phải) tặng quả bóng Telstar 18 cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại họp báo chung ở Helsinki hôm 16-7. Ảnh: REUTERS

Theo Bloomberg, ảnh chụp quả bóng dường như cho thấy nó có logo của loại bóng chứa chip điện tử của Adidas.



Tuy nhiên, nguồn tin phía Adidas cũng phân trần rằng con chip trên không phải là thiết bị gián điệp mà phục vụ cho mục đích quảng cáo của hãng Adidas. Trang web của Adidas giải thích rằng công nghệ này cung cấp cho người dùng quyền truy cập "các chức năng khác nhau", bao gồm "thông tin độc quyền về sản phẩm, nội dung bóng đá Adidas, các cuộc thi và thách thức đặc biệt".

Chip NFC này cho phép chủ nhân của quả bóng có thể tiếp cận được với các video thi đấu và những nội dung khác bằng cách kết nối thiết bị di động của họ với quả bóng, công nghệ này tương tự như công nghệ thanh toán trực tiếp như Apple Pay hay Google Pay. Giá của mỗi quả bóng Telstar trong dịp World Cup 2018 lên đến 165 USD và hiện nay chỉ vào khoảng 83 USD, theo Bloomberg.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Thông tin trên khiến người ta nghĩ ngay tới dòng tweet của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham ngay sau khi Tổng thống Trump nhận món quà của người đồng cấp Nga trên mạng xã hội rằng: “Tôi sẽ kiểm tra quả bóng xem có thiết bị nghe trộm không và nó sẽ không bao giờ được phép có mặt tại Nhà Trắng”.



Quả bóng Telstar 18- biểu tượng chính thức của World Cup 2018 diễn ra tại Nga vừa qua. Ảnh: TWITTER

Cơ quan mật vụ Mỹ từng cho biết: "Tất cả quà trao cho Tổng thống đều được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng. Cơ quan mật vụ không bình luận cụ thể hay tổng quát về phương pháp bảo vệ của chúng tôi”.



Theo trang web của Adidas, con chip NFC gắn vào loại bóng này có khả năng tương tác với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng nhờ “công nghệ số cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu hoặc thực hiện các hoạt động nhất định khi được kết nối với nhau”.

Trả lời CNN, chuyên gia an ninh mạng Scott Schober cho hay công nghệ này ít có khả năng được sử dụng trong hoạt động gián điệp và tất quả món quà mà Tổng thống Trump nhận đều phải được kiểm tra kỹ càng đảm bảo an toàn.



Ông Trump và ông Putin tại cuộc họp báo chung hôm 16-7. Ảnh: GETTY

"Đây là loại công nghệ sử dụng để thanh toán qua điện thoại thông minh, và nó cần hai thiết bị để rất gần nhau, trong trường hợp này là vài cm. Nếu bất kỳ ai có động cơ xấu, họ dường như đã chọn nhầm công nghệ"- ông Schober nói.



Trong cuộc họp báo ngày 16-7, ông Trump nói ông thấy “không có lý do gì để nghĩ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016” để giúp ông đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ và gọi cuộc điều tra về sự can thiệp này là “thảm họa của đất nước chúng tôi”. Ông cũng mô tả nước Mỹ đã “ngốc nghếch” vì để cho quan hệ giữa hai nước xấu đi.

Những phát biểu này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng kịch liệt từ truyền thông, chính khách và giới lập pháp Mỹ, bao gồm các thành viên trong đảng Cộng hòa của ông Trump. Đối mặt với những chỉ trích vì những phát biểu nói trên, ông Trump cho biết ông đã "lỡ lời".