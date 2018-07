Công bố báo cáo cuối cùng vụ MH370, người nhà nạn nhân giận dữ

Chiều nay 30-7, các nhà điều tra Malaysia đã họp báo để công bố báo cáo kết quả điều tra về vụ mất tích bí ẩn máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 8-3-2014 chở theo 239 người. Bản báo cáo gồm 1.500 trang.



Ông Kok Soo Chon, người đứng đầu nhóm điều tra, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: REUTERS



“Nhóm điều tra không thể xác định được nguyên nhân thực sự khiến máy bay MH370 mất tích. Chỉ có thể tìm được câu trả lời nếu tìm thấy mảnh vỡ” – ông Kok Soo Chon, người đứng đầu nhóm điều tra, nói với báo giới, theo Channel News Asia.



Nghi vấn cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah

Ông Kok cho hay cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah,53 tuổi, của MH370 là người đầu tiên mà nhóm điều tra quan tâm tới. Theo đó, cơ trưởng này có kinh nghiệm 18.000 giờ bay, không có tiểu sử bệnh thần kinh hay từng bị điều trị tâm lý. Ông cho biết thêm, nội dung ghi âm chuyến bay cũng không cho thấy cơ trưởng này đang trong trạng thái tâm lý không bình thường, theo The Guardian.



Một thân nhân hành khách đọc bản báo cáo. Ảnh: EPA

Viên cơ trưởng của MH370 trở thành tâm điểm chú ý sau khi các nhà điều tra tìm thấy hệ thống mô phỏng đường bay khả nghi tại nhà riêng của ông này. Nhiều người nghi ngờ cơ trưởng đã tập luyện và lên kế hoạch sẵn cho một vụ tự sát tập thể.



Một số thông tin đồn đoán nói rằng, sau khi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình, điện thoại của cơ trưởng có tín hiệu hoạt động.

Về điều này, ông Kok nói: “Chúng tôi đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và xác nhận rằng có tín hiệu nhưng chỉ là tín hiệu điện thoại được bật lên mà không có bất cứ cuộc gọi nào”.

Lô hàng trên MH370

Giữa lúc có nhiều tranh cãi về chi tiết lô hàng trên khoang MH370, ông Kok cho biết lô hàng chính gồm 2.500kg xoài được đóng trong các thùng nhựa. Ngoài ra, máy bay cũng chở một lượng pin. Tuy nhiên, ông Kok khẳng định việc vận chuyển pin là hoàn toàn bình thường, không vi phạm quy định.



Người nhà của hành khách trên chuyến bay MH370 khóc khi nhận được bản báo cáo kết quả điều tra. Ảnh: AP



Trước đó, người nhà nạn nhân MH370 nghi ngờ rằng, giới chức năng đang che giấu khi không công bố chi tiết danh sách các kiện hàng trên khoang máy bay.



Mặc dù báo cáo đưa ra nhiều kết luận liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng ông Kok cho biết, nhóm điều tra hiện vẫn chưa thể xác định lý do khiến MH370 biến mất bí ẩn.

Chỉ tìm thấy 3 mảnh vỡ của MH370

Ông Kok cho hay, trong số 27 mảnh vỡ được tìm thấy chỉ có ba mảnh vỡ được xác nhận là của MH370. Các mảnh vỡ này được tìm thấy ở bờ biển phía đông Tanzania và bờ biển Nam Phi

Không có bằng chứng MH370 bị điều khiển từ xa

“Không có bằng chứng củng cố giả thuyết MH370 bị điều khiển từ xa’ – ông Kok khẳng định. Theo ông, họ đã điều tra giả thuyết cho rằng có một hệ thống cho phép “cướp” quyền kiểm soát máy bay từ phi công, điều khiển máy bay hạ cánh xuống một vị trí định sẵn, theo The Guardian.

“Chúng tôi đã có xác minh từ Boeing rằng họ không có thông tin về bất cứ loại máy bay nào sử dụng công nghệ như vậy”- ông Kok nói.



Grace Nathan, con gái của Anne Daisy – hành khách trên chuyến bay MH370. Ảnh: EPA



“Chúng tôi có thể kết luận rằng máy bay MH370 đã chuyển hướng và không phải do trục trặc kỹ thuật. Máy bay chuyển hướng không phải do chế độ tự động lái mà do điều khiển bằng tay” - ông Kok nói. Theo quan chức này, các radar quân sự và dân sự đều cho thấy MH370 chuyển hướng so với lộ trình dự kiến. Ông Kok nói, các nhà điều tra không loại trừ lý do có sự can thiệp của một bên thứ ba.



Khi được đề nghị giải thích rõ hơn về tuyên bố không loại trừ có sự can thiệp của bên thứ ba, ông Kok chỉ nói rằng: “Chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào".

Gia đình nạn nhân giận dữ

Gia đình các nạn nhân trên máy bay MH370 vô cùng tức giận khi báo cáo công bố nhưng lại không có phát hiện mới về nguyên nhân máy bay mất tích bí ẩn, theo Straits Times. Nhiều người bật khóc và nói rằng tài liệu này chẳng cung cấp được thông tin gì.

Theo The Guardian, một số thậm chí còn khẳng định thông tin trong báo cáo nêu ra là không chính xác. Nhiều người khác nói thất vọng khi không có bất cứ thông tin mới nào về lý do chiếc máy bay mất tích mà không để lại một dấu vết.

"Bản báo cáo chỉ ra những sai lầm, các giao thức và hướng dẫn không được tuân thủ. Nhưng họ không chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm"- các thân nhân hành khách MH370 cho biết.



Sarah Nor, mẹ của Norliakmar Hamid – hành khách trên chuyến bay MH370 bật khóc khi nghe đọc báo cáo điều tra. Ảnh: GETTY



Nói về bản báo nhận được sáng nay, bà Grace Nathan, con gái của một hành khách trên chuyến bay cho biết: "Chỉ vì họ gọi nó là bản báo cáo cuối cùng không có nghĩa là nó đã kết thúc. Việc tìm kiếm vẫn sẽ phải tiếp tục. Sẽ không có báo cáo cuối cùng nào cho tới khi chiếc máy bay được tìm thấy".



Bà Grace cho biết bản báo cáo chỉ ra sai lầm của Trung tâm kiểm soát không lưu Malaysia (ATC). Nó cho thấy chỉ có hai cuộc gọi được thực hiện cho MH370 và cách nhau tới 4-5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, các nhà điều tra lại không thể cung cấp câu trả lời đầy đủ vì sao ATC không gọi thêm bất cứ cuộc gọi nào khi chiếc máy bay biến mất khỏi radar.

Bà Nurlaila Ngah, chồng bà là Wan Swaid Wan Ismail – thành viên phi hành đoàn MH370- nói bà hy vọng có được câu trả lời chắc chắn về những gì đã xảy ra. “Thật vô nghĩa nếu các nhà điều tra nói họ không tìm được manh mối gì về những gì có thể xảy ra” – bà Ngah nói.

“Tôi không hy vọng có bất kỳ tiết lộ mới nào từ báo cáo này. Hộp đen chưa tìm thấy. Mảnh vỡ máy bay cũng chưa tìm thấy” – ông Calvin Shim có vợ trên chuyến bay bày tỏ thất vọng. Tuy nhiên, ông hy vọng chính phủ sẽ cố tìm ra manh mối mới và xem xét nối lại công tác tìm kiếm, theo Straits Times.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói Malaysia sẽ xem xét khôi phục tìm kiếm MH370 chỉ khi phát hiện thêm manh mối.