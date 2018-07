Đội bóng nhí Thái Lan: Cuộc giải cứu kỳ diệu

Lãnh đạo thế giới chúc mừng Thái Lan Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Đại diện cho nước Mỹ, tôi chúc mừng đội đặc nhiệm SEALs hải quân Thái Lan và tất cả những gì về cuộc giải cứu thành công 12 cầu thủ và huấn luyện viên thoát khỏi hang động hiểm trở. Một khoảnh khắc tuyệt vời - tất cả đã được giải cứu, các bạn làm tốt lắm!”. Đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump: “Thật tuyệt vời khi biết tin tất cả 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của họ đã thoát khỏi hang động ở Thái Lan. Một nỗ lực toàn cầu thật dũng cảm và tuyệt vời! Cầu chúc họ sẽ hồi phục nhanh chóng”. Thủ tướng Anh Theresa May: “Thật sự vui mừng khi nghe thấy việc giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang ở Thái Lan đã thành công. Thế giới đang dõi theo và đang ca ngợi lòng dũng cảm của tất cả mọi người tham gia (chiến dịch)”. Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir: “Hôm nay, hy vọng, tình yêu thương và lòng dũng cảm đã chiến thắng. Những người bạn đến từ Iceland xin gửi những lời chúc nồng ấm nhất, cầu mong tất cả chàng trai dũng cảm sẽ nhanh chóng hồi phục”. Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay: “Bhutan vui mừng về việc cứu sống 13 thành viên đội bóng Lợn rừng. Chúc mừng Thái Lan”. Người phát ngôn Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Thật là một tin tức tuyệt vời, Thái Lan! Thán phục nhiều điều: Sự kiên trì của những cầu thủ lẫn huấn luyện viên dũng cảm và khả năng cùng sự quyết tâm của những người đã giải cứu họ”. Tỉ phú công nghệ Elon Musk: “Thật tốt lành khi nhận tin họ (đội cứu hộ) đã đưa mọi người ra ngoài an toàn. Chúc mừng đội cứu hộ tuyệt vời”. Manchester United mời các cầu thủ nhí đến Old Trafford Đội bóng đá Manchester United (Anh): “Đội bóng Manchester United thấy nhẹ lòng khi biết rằng 12 cầu thủ và huấn luyện viên đã an toàn sau khi mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan. Chúng tôi bày tỏ sự chia sẻ và cầu nguyện đến tất cả ai chịu ảnh hưởng. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón đội bóng từ CLB bóng đá Lợn rừng và tất cả những người giải cứu họ đến Old Trafford vào mùa giải sắp tới”. Đội bóng đá AS Roma (Ý): “Tin tức bóng đá tuyệt vời nhất của mùa hè năm nay chính là tất cả 12 thành viên đội bóng nhí Thái Lan và huấn luyện viên của họ đã được giải cứu sau khi mắc kẹt trong một hang động suốt hai tuần. Chúng tôi bày tỏ sự chia sẻ đối với gia đình của ông Saman Kunan, cựu đặc nhiệm của SEALs, người đã hy sinh sau khi chuyển các bình ôxy đến cho các cậu bé. Một người hùng thật sự!”. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA): FIFA bày tỏ niềm vui mừng to lớn khi biết tin việc giải cứu thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em. Vì lý do sức khỏe, “các cậu bé sẽ không đủ điều kiện để đến Moscow xem trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup). Ưu tiên lúc này vẫn là vấn đề sức khỏe cho tất cả mọi người liên quan”. Lần đầu tiên các cậu bé được nhìn thấy người thân Tất cả 12 cầu thủ nhí được ra ngoài an toàn đồng nghĩa với việc không cần phải giữ danh tính của họ để trấn an tinh thần của các bậc phụ huynh (có con chưa được ra ngoài như hai hôm trước). Hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi bước vào hang và bị mắc kẹt, các cầu thủ được cha mẹ, thân nhân nhìn thấy qua cửa kính khi các em tiếp tục được cách ly, chăm sóc. Tám cậu bé được giải cứu hôm Chủ nhật và thứ Hai vừa qua được báo cáo tình trạng sức khỏe tốt. Tất cả cậu bé được kiểm tra hơi thở, dịch bệnh, theo dõi rối loạn tâm lý để đảm bảo hồi phục thể chất và tinh thần bình thường sau khi sống trong môi trường tối, ẩm ướt và thiếu ôxy suốt hai tuần liền. Hiện các y, bác sĩ vẫn chưa cho phép các cậu bé ăn những loại thức ăn đa dạng mà các cháu mong muốn, thay vào đó là cháo loãng, bánh mì và socola. 13 thành viên đội bóng Lợn rừng là ai? Đội bóng gồm huấn luyện viên ekkapol Chantawong (25 tuổi). Thành viên nhỏ nhất là Chanin wiboonrungrueng, 11 tuổi, học sinh Trường Mae Sai Kindergarten. Có bốn em 13 tuổi gồm: Panumas Saeng-Dee, Somjai Jaiwong, Duangphet Promthep đều học tại Trường Mae Sai Prasitthisart; và Mongkol Boonpiam học tại Trường Ban Pa Muat. Bốn em 14 tuổi gồm Adul Sam-On, học sinh lớp 8 Trường Ban Wiang Phan quận Mae Sai; Prajak Sutham, Natthawut Thakhamsai của Trường Mae Sai Prasitthisart; Akarat Wongsukchan của Trường Darunratwitthaya. Em 15 tuổi là Pipat Phothi, học sinh Trường Ban San Sai. Cuối cùng là hai em 16 tuổi, gồm Peerapat Somphiangjai, học sinh Trường Mae Sai Prasitthisart và Ponchai Khamluang, học sinh Trường Ban Pa Yang.